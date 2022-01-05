Квитка Цисык – хрупкая женщина с сильной украинской душой

Квитка Цисык – американка с украинскими корнями. Ее семья переехала в Америку в послевоенные годы, опасаясь режима советской власти.

Семье Цисык нужно было время переждать до лучших времен, чтобы вновь возвратиться в родной Львов. Но этому не суждено было случиться. У молодых, Иванны и Владимира, родились две дочери, и они воспитывали их уже в Америке. Но самое интересное весь быт, культурные и воспитательные моменты проходили на украинском языке и в украинских традициях в вечерних украинских школах и юношеских организациях. Так, чтобы девочки всегда помнили и знали откуда они, и о чем нужно всегда помнить.

Квитка стала узнаваема на Украине благодаря своим двум альбомам, в которых записаны украинские песни в ее исполнении. Она привнесла новое звучание и вложила всю свою украинскую душу и любовь, которая шла у нее откуда-то из глубины.

Вообще, голос певицы уникальный, насыщен красками и разными тембральными нотками: он мог исполнять как джазовые мотивы, оперу, так и поп-синглы.

Полное имя певицы Квитослава, но в семье Квитку ласково все называли Квитка. Родилась в Америке в 1953 году, с детства мечтала об оперной сцене, хотя имела отличные способности виртуозной игры на скрипке, которую унаследовала от своего отца. Также Квитка занималась балетом и игрой на пианино.

Но предназначение Квитки Цисык было – стать певицей, пусть даже незаметной для многих. И свою миссию она выполнила на все 1000%. Напомнив всем украинцам о том, что где бы они ни находились, — Украина всегда остается в сердце. И как подтверждение своим словам, Кейси выпускает свои два украиноязычных альбома, которые и по сей день являются кладезем украинской песни и культуры.

Помогали записывать альбомы ее супруг, который был тесно связан с музыкальным миром, ее родная сестра и мама. Первый альбом «Квітка» вышел в 1980 и второй - «Два кольори» в 1989.

Оба альбома Цисык записывались в Америке за свои деньги. Но как ни старалась Квитка «выстрелить» в американский шоу-бизнес своей музыкой и украинскими песнями, чтобы показать насколько украинская музыка мелодичная, — в Америке по-прежнему певицу не замечали.

Квитка Цисык участвовала во многих рекламных кампаниях для записи новых роликов, и участвовала как бэк-вокалистка у известных американских поп-исполнителей. Ее голос знали все и приглашали для сотрудничества. Она была высокооплачиваемой певицей. За ее голос боролись многие ведущие торговые компании.

В Америке Цисык называли Кейси от сокращений первых букв ее имени. Этот псевдоним она начала использовать в начале своей музыкальной карьеры, когда не стало отца. Но сколько б Кейси ни старалась, чтобы ее голос и ее исполнение были востребованы не только для рекламных целей, одной против системы бороться было сложно.

Запись ее первых двух альбомов, на которые она потратила более двухсот тысяч долларов, так и не получили признание американской публики. Но это ее ничуть не останавливало.

В Украине о Квитке узнали совершенно неожиданным способом. Все решил случай, когда в Украине по контрабандным источникам ее пластинка в единственном экземпляре, приобретенная за границей, стала тиражироваться в несколько копий. Ее голосом, первоклассной аранжировкой и неповторимым исполнением стали заслушиваться. Никто не знал, кто это поет и где эти песни записывались. Настолько их звучание было качественным и уникальным. Ценители украинской музыки смогли отыскать Квитку Цисык и записать с ней одно единственное телеинтервью с пожеланием увидеть ее с концертами в Украине. Но нестабильные 90-е годы оставили свою печать. Цисык с концертами в Украину так и не приехала.

Ее третий альбом с колыбельными песнями, которые она так часто пела своему сыну на ночь (Эди-Владимир Ракович – сын назван в честь отца и ее второго мужа), так и не суждено было записать... Страшная болезнь рак охватил все ее тело, она шла до последнего. К сожалению, никто из женщин ее семьи не смогли избежать этой участи.

Квитка Цисык на вид была настолько хрупкой и нежной женщиной, а изнутри ее шла такая сила, такой энтузиазм и стойкость, что никто и ничто не могло ее остановить жить, бороться и любить. Только сама жизнь, которая сама решает, когда нужно поставить точку...