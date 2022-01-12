Культура зимних новогодних гуляний- праздник Маланки в Украине

19:48 12 Январь Киев, Украина

Маланка – традиционный украинский обрядовый праздник с элементами карнавала и щедрования, сопровождающееся громким смехом и безудержным весельем. Он чудом устоял перед натиском советских запретов и наступающей цивилизации и дошел до наших дней.

Рассказываем о пяти самых ярких Маланках, которые ты можешь найти в Украине.

Что нужно знать, отправляясь на Маланку?

День Святой Мелании отмечают с 13 на 14 января, празднование сопровождается постановочными театрализованными обрядами под общим названием "Маланка". Праздник не церковный, ведь свои истоки берет еще по языческим обычаям.

По старославянскому мифу у богини Лады, покровительницы женщин, детей и плодородия и побратима бога Луны, кроме сына, была красивая дочь Маланка. По классике сказки однажды Маланку похитил злой змей, а освободил ее Беспальчик-Васильчик. Именно поэтому 13 января празднуют и Маланку, и Василия.

На этот праздник принято готовить богатый стол: считается, чем разнообразнее блюда, тем более щедрым и урожайным будет год.



Отсюда и персонажи праздника: Маланка, Василий, дед, баба, Луна, черт, медведь. В некоторых селах и регионах появляются другие персонажи, такие как шандар (полицейский), врач, смерть, коза и т.д. Традиционно в Маланке принимают участие только мальчики и мужчины.



1. Красноильск



Одна из самых масштабных и известных Маланок происходит в городке Красноильск (Черновицкая область), который находится в 10 км от границы с Румынией.

Здесь можно встретить одни из самых оригинальных костюмов соломенных медведей, напоминающих скорее гигантских бабочек. Близость к границе придает колориту не только персонажам – в Красноильске говорят и щедруют на румынском языке.

Щедровать здесь начинают с вечера 13 января, на следующий день перебранные выходят на улицы, где устраивают баранки (театрализованные и очень драка перебранных), поют и развлекают толпу. Кроме традиционных персонажей здесь можно встретить много новых интерпретаций, так что не удивляйся если вдруг тебя "украдут" перебранные полицейские-фантомассы и отпустят только за выкуп. Если ищешь что-то необычное и масштабное – отправляйся в Красноильск.



2. Вашковцы

Еще один городок в Черновицкой области, славящийся своей Маланкой. Но в Вашковцах преобладают современные персонажи и технологии. Здесь принято делиться на команды, готовящие не только свои тематические костюмы, но и целые автомобильные платформы с перформансами.

Здесь можно встретить платформу-корабль с Маланками-юнгами, караван Маланок-снегурочек, самоходные дома с ведьмами и даже бани на колесах. Фантазия здешних маланкаров неисчерпаема – каждый год придумывают новые темы и не жалеют денег и времени на подготовку. Среди всего этого разнообразия, которое вечером скорее напоминает Казантип, можно встретить традиционных героев праздника – медведей и цыган в аутентичных дедовских костюмах. Маланки, медведи и зрители собираются в центре города, где не утихает музыка и пение. В Вашковке стоит ехать за этим неистовым ревом, который длится до самого утра.





3. Осычки





Магический мир Маланки и человеческий отделяет символическое бревно, которое старички носят по селу и каждый раз провоцируют зрителей переступить границу, за что сразу можно получить нагайкой. Наконец две шайки маланкаров сходятся в центре села, где все желающие присоединяются к поеданию праздничные ухи.



4. Белелуя Абсолютно неожиданная одна из ярких и самобытных Маланок притаилась в Одесской области. Небольшой поселок Осички сохранил Балканские традиции: кроме традиционной Маланки, роль которой исполняет 4-летний мальчик, здесь появляются необычные персонажи – старички. Это олицетворение злых духов, озорствующих селом: цепляются зрителей, ловят по домам мужчин и заставляют ходить с Маланкой, занимаются мелкими пакостями во дворах хозяев.Магический мир Маланки и человеческий отделяет символическое бревно, которое старички носят по селу и каждый раз провоцируют зрителей переступить границу, за что сразу можно получить нагайкой. Наконец две шайки маланкаров сходятся в центре села, где все желающие присоединяются к поеданию праздничные ухи.

Белелуя попала в наш топ и сердца за костюмы, напоминающие скорее реслеров из Мексики с причудливыми самодельными масками чертей и смертей. Но кое-что схожее с реслингом все же есть: основное действо – баранка, на которой представители из 4 углов села соревнуются в борьбе за титул сильнейших. Посмотреть на соревнование сходится вся деревня, эмоции болельщиков за представителей своего угла просто зашкаливают, будто это финал Чемпионата Мира по футболу.

Здесь есть и судьи, и тренеры бойцов, и своеобразные правила. После меньшие маланкари вместе со старшими отправляются щедровать по домам где есть холостые девушки. В завершение вечера Маланка устраивает за нащедрованные деньги вечеринку в кафе.



5. Бабий

Как бы ни “Дом-Мастерская”, концептуальное пространство в старом гуцульском доме, находящемся в этом селе, мало кто знал о Маланке в Бабине. Село находится довольно отделено в глубине Карпат, сюда ведет грунтовая дорога, в непогоду добраться до Бабина не так уж просто. Возможно, именно эта особенность помогла сохранить традицию, по воспоминаниям местных меланкуют здесь с деда-прадеда. Уже несколько лет резиденты "Дома Мастерской" изготавливают собственные костюмы и присоединяются к традиционной Маланке.

Празднование начинается в центре села, где Маланка развлекает зрителей танцами и сценками. В завершение официальной части все едят банош, приготовленный тут же на костре, и расходятся щедровать по разным углам села. Здесь маланкари обходят десятки домов, находящихся на разных холмах.



Традиция Маланки сохранилась во многих странах Западной и Центральной Украины, Буковине. Разные Маланки устраивают в Пестине, Косово, Денежной, Космаче, Большом Кучурове, Гробовой и других селах, где царят свои интерпретации праздника, обычаев и костюмов. Увидеть сразу много Маланок из разных деревень можно на традиционном параде в Черновцах 15 января.





