Кто же станет новым художественным руководителем Театра на Подоле после смерти Малахова

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4 ноября ушел из жизни бессменный руководитель Театра на Подоле Виталий Малахов. Минувшим летом он отпраздновал свое 66-летие.



Известно, что Виталий Малахов был госпитализирован в больницу – у него было обнаружена тяжелая форма инфекционного заболевания-сепсис. После чего был переведен в реанимацию, в тяжелом состоянии.



По сей день ведутся многочисленные размышления, о том, кто же возглавит один из ведущих украинских театров.

В середине 1987 года, тогда еще в СССР, был основан драматический театр на Подоле. С тех пор Малахов являлся главным его вдохновителем и худруководителем. 34 года бессменный метр выступал его вдохновителем и организатором. Для Виталия Ефимовича ежедневный поход в театр был не просто работой, а смыслом жизни. Ежедневно он вкладывал в театр всю свою душу и не только в рабочее время. После смерти Малахова в кулуарах театра на Подоле не утихают слухи о том, кто станет его новым творческим вдохновителем.4 ноября ушел из жизни бессменный руководитель Театра на Подоле Виталий Малахов. Минувшим летом он отпраздновал свое 66-летие.Известно, что Виталий Малахов был госпитализирован в больницу – у него было обнаружена тяжелая форма инфекционного заболевания-сепсис. После чего был переведен в реанимацию, в тяжелом состоянии.По сей день ведутся многочисленные размышления, о том, кто же возглавит один из ведущих украинских театров.В середине 1987 года, тогда еще в СССР, был основан драматический театр на Подоле. С тех пор Малахов являлся главным его вдохновителем и худруководителем. 34 года бессменный метр выступал его вдохновителем и организатором. Для Виталия Ефимовича ежедневный поход в театр был не просто работой, а смыслом жизни. Ежедневно он вкладывал в театр всю свою душу и не только в рабочее время.



Театр расположен в самом центре столицы, в ее так называемом туристическом центре. В связи с этим театр всегда пользовался большой популярностью у гостей города, а пышное сооружение привлекает внимание не только туристов, но простых прохожих. Театр на Подоле вот уже не одно десятилетие является настоящим храмом искусства для истинных ценителей профессиональной работы режиссеров и актеров.





За свою профессиональную карьеру, Малахов поставил более 80 спектаклей, из них минимум 60 — в Театре на Подоле. Театр и сегодня считается главной сценой столицы.



Неожиданная смерть Малахова перевернула мир искусства и повергла весь театр в недоумение. Стал вопрос. Кто может занять его место?



Должность достаточно солидная, но не менее ответственная: Театр насчитывает более 200 сотрудников, около 50 актеров и 57 тыс. благодарных зрителей ежегодно. Благодаря высокому уровню профессиональности актеров, и их непосильному вкладу в развитие театрального искусства Украины, в 1994 году Главное управление культуры Киева присвоило театру на Подоле статус государственного. А в начале 2000-х его художественному руководителю Виталию Малахову было присвоено званием «Народный артист Украины».За свою профессиональную карьеру, Малахов поставил более 80 спектаклей, из них минимум 60 — в Театре на Подоле. Театр и сегодня считается главной сценой столицы.Неожиданная смерть Малахова перевернула мир искусства и повергла весь театр в недоумение. Стал вопрос. Кто может занять его место?Должность достаточно солидная, но не менее ответственная: Театр насчитывает более 200 сотрудников, около 50 актеров и 57 тыс. благодарных зрителей ежегодно.

Первая мысль приходящая в голову, назначить последователем его дочь Дарью, актрису, телеведущую, бизнес леди, казалось бы это решение очевидно. Только Дарья Малахова наотрез отказалась от подобного предложения.



Как поговаривают театралы. "Проблема в том, что у Виталия Ефимовича не было любимчиков, и он фактически не готовил себе преемника. Да, Малахов периодически позволял ставить спектакли начинающим режиссерам, но если говорить о каком то конкретном человеке, то этот вопрос пока остается в подвешенном состоянии.



Театралы размышляют, что преемником вполне мог бы стать актер и режиссер театра на Подоле Игорь Славинский, но его к сожалению тоже не стало.



Претендентов на самом деле предостаточно и все они являются более чем достойными занять данную нишу. Были названы имена представителей из ближайшего театрального круга Малахова. Такие как: Урывский или Петросян, Голенко, Евгений Лавренчук. Также упоминалось имя старых друзей- единомышленников Малахова- Александра Крыжановского и Сергея Маслобойщикова. Последнего безусловно поддержит труппа — так как он ранее работал в театре "черный куб" и прекрасно знаком с актерским составом, следовательно отлично знает работу театра изнутри.



Но все они единогластно ответили, что не претендуют на должность нового худруководителя.



Известно, что заявку на участие в отборе на должность подать может любой, но тот кто все таки решиться взять на себя откровенно говоря непростое ремесло, в полной мере ощутит на себе все преимущества управления легендарным театром "черный куб".



По предварительным данным, конкурс на должность директора театра пройдет в конце это года.



На сегодняшний день находится на карантине. Имя предпологаемого руководителя держится в тайне и нигде не упоминается.