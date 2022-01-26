Композитор Николай Леонтович: смерть на волне триумфа

С детства у маленького Николая были все предпосылки стать музыкальным и одаренным человеком, все потому, что его отец, сельский священник, играл на музыкальных инструментах, а мать прекрасным голосом любила петь народные песни.

Родившись на Украине, Николай Леонтович слышал много песен разного жанра в фольклорной окраске. И хоть родители готовили и наставляли мальчика идти совершенно по другому жизненному пути, Николай сам определил свое будущее, тесно связав его с музыкой.

Николай Леонтович с юных лет слушал классическую музыку композиторов Березовского и Бортнянского, а также это был человек духовно целостным, выросший на церковных хоровых песнях. Происходил Леонтович из верующей православной семьи, поэтому этот факт не мог не отразиться на его творчестве.

Николай Леонтович необычайно скромный и талантливый композитор духово-оркестровой, хоровой и классической музыки. Ему удавалось гениально отобразить все переливы фольклорной Подолянщины в своих музыкальных шедеврах. Песня из народа, в музыкальной обработке Леонтовича «Щедрик», которую по всему миру не устают перепевать и переигрывать, является ярким примером.

Леонтович мог из маленькой украинской народной песни сотворить целый хоровой шедевр. На волне эмоционального порыва, в его голове возникали мелодии на нотном стане.

Но у композитора было много и других высоких и целостных композиций, которые он создавал для хорового исполнения. Ведь помимо фольклорных обработок, он работал над оркестровой музыкой. Более двухсот сочинений, среди них и известная «Литургия Иоанна Златоуста», а также в его репертуаре есть танцевальные, обрядовые, церковные композиции и реквиемы.

Окончив духовную школу, Леонтович продолжил обучение в семинарии, где он углубился в изучение хорового пения и учился им управлять, а также овладел игрой несколькими музыкальными инструментами, среди них фортепиано, скрипка и духовые инструменты.

Молодой Леонтович, получив образование, начинает преподавать музыку и хоровое пение в церковно-приходских школах.

А мечтой его было создание большого оркестра, но таких возможностей не было и, порой, он сам за свои скудные сбережения покупал музыкальные инструменты для школ.

На протяжении своего профессионального жизненного пути Леонтович старался повысить свой преподавательский уровень, привносил в школах новые методы работы с детьми, также в 1901 издал малый сборник песен.

Обучение у Яворского, который помог раскрыть и расширить возможности композитора Леонтовича, помогло привнести новое самобытное звучание в композиции, о чем свидетельствуют тексты фольклорных народных песен в аранжировке Леонтовича.

В Петербурге закончил обучение в придворной певческой капелле, где смог получить звание регента.

Леонтовичу, как новатору музыкального преподавания, хотелось изменить подход к образованию детей в школах, но, к сожалению, все его порывы встречались негативно и порой осуждались.

В 1904 году, уже будучи женатым и имевшему двух дочерей, Леонтович отправляется на юго-восток Украины преподавать в железнодорожной школе. Здесь ему удается создать детский хоровой оркестр, в котором исполняли народные песни разных стран в аранжировке и обработке Леонтовича.

Через несколько лет Леонтович возвращается в родные края на Подол и преподает музыку в женском училище.

Но композитору и дирижеру хотелось находиться в кругу единомышленников и музыкантов профессионалов, у которых он бы многому еще мог научиться, а также внедрить свою систему музыкального образования в школы. Он предполагал, что это ему удастся в Киеве, в центре всех новейших течениях.

И он действительно почувствовал в Киеве некий эмоциональный рост, уверенность в своей музыкальной стезе, поддержку и благодарственные отзывы о его работе.

Киевский период принес ему много знакомств с талантливейшими людьми: Г. Веревкой, Д. Ревуцким, К. Стеценко, Н. Лысенко и многими другими.

Но в связи с разворачивающимся неблагоприятными политическими событиями в Киеве Николай Леонтович вернулся в родной Тульчин и организовал там свою музыкальную школу.

Сколько проектов и ему еще хотелось осуществить, но жизнь композитора резко оборвалась в доме его отца в 1921 году…