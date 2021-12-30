Как в свое время зажигал танцполы «Ябцо джаз»

19:48 30 Декабрь Киев, Украина

Сейчас джаз является брендом Львова, как кофе и шоколад. Впрочем, немногие знают, что настоящий джаз звучал на улицах Львова еще в межвоенный период, но недолго – затих с приходом советской власти.

После Первой мировой войны художественная жизнь Львова была яркой и насыщенной. Люди стремились к развлечениям. В кафе, кинотеатрах и парках звучали модные европейские ритмы, принесенные из-за океана: танго, фокстрот и вальс-бостон. Впоследствии к этому добавились и кабаре, дансинги (танцы) и ревии (ревю).Город Льва удивлял бурной светской жизнью. Впрочем, не до веселья было только украинцам, поскольку в то время Львов был полностью полонизовым. Украинцам приходилось творить свою самобытную культуру вопреки обстоятельствам того времени. Одни из тех, кто творил патриотический джаз – музыканты из группы «Ябцо-джаз».



Создавали во Львове украинский музыкальный контент



Львов славился своей развлекательной культурой еще с XIX века. Всем известно, что автор музыки национального гимна Украины Михаил Вербицкий был первым украинским бардом, который пел песни под гитару. Эта традиция у нас была очень широко развита. Затем традицию популярной песни поддержали сечевые стрелки в освободительной борьбе. Поэтому группа «Ябцо джаз» возникла не на пустом месте. Его создали четверо элегантных молодых человека и одна изысканная дама: Леонид Яблонский, Анатолий Кос-Анатольский, Степан Гуминилович, Богдан Весоловский и Ирэна Яросевич.



Все имели прекрасное академическое музыкальное образование, благодаря чему они создали качественный продукт. Конечно, они подхватили жанры, которые тогда были очень модными. Прежде всего – это танго. Чувственное, роскошное.



Основал джазовый бенд Леонид Яблонский, его друзья называли «Ябцо» – отсюда и название. Он, можно сказать, восточный, потому что был киевлянин. Его отец участвовал в освободительном соревновании с украинской стороны и имел достаточно ума, чтобы осознать, что большевики уничтожат его вместе с тремя сыновьями. Поэтому семья сбежала в Галицию. Здесь Леонид поступил в Высший музыкальный институт имени Лысинка и увлекся развлекательной культурой, несущей патриотический характер. И это при том, что в это время во Львове стремительно развивался польский развлекательный контент. Он был популярен: кабаре, казино, разные группы и форматы. Это очень привлекало молодежь. И вот для того, чтобы каким-то образом противостоять развитию польской культуры – проукраинская молодежь создала «Ябцо джаз».



Бенд исполнял песни на украинском языке, но среди репертуара есть несколько польских произведений. Но в большинстве случаев это были песни на украинском языке и на национальную тематику.



Это была очень позитивная форма воспитания патриотизма и украинской идентичности. Не навязчиво, а на основе национальной культуры и региональной традиции. Это действительно было высокохудожественно. Группа давала тысячи концертов, сделав популярной и модной украинскую музыку на Галичине. Вот в этом был парадокс.



«Рена» Ирэна Яросевич/Рената Богданская/Рената Андерс

Интересная история солистки группы – Ренаты Андерс. А настоящее ее имя Ирэна Яросевич, потом она стала Ирэной Богданской. Женщина удивительной красоты. Она взяла себе псевдоним от имени своей первой любви Богдана Веселовского – участника группы «Ябцо джаз». Сейчас она известна миру как польская певица.

Ирэна имела профессиональное образование, окончила Высший музыкальный институт. Пародоксально, что она выросла в семье очень национально направленной, имевшей конфликты с Польшей. Она была родственницей Нижанковских и Шухевича и происходила из рода священника. В 39-м году сразу вышла замуж и стала солисткой Тео-джаз. Она быстро поменяла позицию и с группой даже ездила в Москву с гастролями. Затем с коллективом сопровождала армию генерала Андерса, который в нее влюбился.

Так, она стала известной польской джазовой певицей и прожила до 2010 года.



«Бонди» Богдан Весоловский

Его называли Бонди и считают первым украинским джазменом. Очень талантливый композитор. Ему прочили большое будущее в академической музыке. Он полностью отдался джазу и оставил яркий след в истории украинской музыки.

«Бонди» имел четкую проукраинскую позицию. В 1938-м переехал в Ужгород, чтобы собирался строить культурную жизнь во вновь Карпатской Украине. Затем из-за лагерей перемещенных лиц выехал за границу. Он очутился в Канаде и долгое время работал на радио. Записывал свои песни, активно участвовал в жизни украинской общины. К сожалению – очень быстро умер.



В Канаде уже много лет спустя Богдан и Ирэна встретились, но так и не воссоединились, она была замужем. Но он для нее написал песню на слова молоденькой поэтессы Анны Чубач «Я снова тебе, я снова для тебя».



Это было и признание в любви и прощание, невероятно трогательная песнь. Тогда уже Ирене было больше 50 лет. Она эту песню исполняла на украинском языке уже с польским акцентом. От нее это звучало, как исповедь о первой любви, непрожитой.



«Тацьо» Анатолий Кос-Анатольский

Еще одним гениальным участником группы был Анатолий Кос-Анатольский. Он также обладал необычным адвокатским талантом, он все-таки удержался здесь и сделал многое хорошее для львовской культуры. Таинственная история почему он остался. Говорят, что из-за новорожденной дочери Лиды. Жена болела и он с такой семьей не рисковал бежать. В душе он советскую власть не принял, так что так и не вступил в компартию, хотя даже был депутатом Верховной Рады. Он обычно писал песни на коммунистические темы, но вместе с тем он поддерживал ту линию популярной песни. Фактически он и композитор Евгений Козак – только двое их осталось в 50-х в начале 60-х. Пока не пришел Ивасюк, Скорик и Яновский. Благодаря ему эта традиция джазовой песни и осталась.



Запретная «музыка буржуазии»



Все они были друзьями и так или иначе связаны с Высшим музыкальным институтом. Кос-Анатольский учился в польской консерватории. Но все равно он был в этой среде. Они были высокообразованными людьми. Имели, как правило, и другое образование: кто юридическое, кто экономическое. Они действительно были людьми очень высокого ранга, то есть настоящей элитой.



Переломным стал 1939 год. Все, кроме Кос-Анатольского, благополучно скрылись за границу. И правильно сделали – потому что они выжили, пережили плохие времена. Они знали, от чего убегали. Леонид Яблонский эмигрировал в Чехию, а затем жил в Аргентине и Канаде. Степан Гуминилович вступил в армию ОУН, а после Второй мировой войны выехал в Италию, где организовал собственный хор. Ирэна Яросевич пошла петь в еврейско-польский ансамбль "Тео-джаз".Анатолию Кос-Анатольскому повезло больше всех: в конце 40-х он вошел в Союз советских композиторов Украины и сделал себе имя на обработках лемковских песен.



Советская власть джаз запрещала, потому что считала эту музыку буржуазной. 39й год поставил крест на всем, что существовало на Галичине, как форма независимой национальной культуры. Четверка «Ябцо джаза» могла занять почетное место в мировой музыке, если бы не политические события того времени.



Музыку, которую творил «Ябцо джаз», следует популяризировать. Одним из способов – качественное воспроизведение. Сейчас на самом высоком уровне это удается Оксане Мусе, Софии Федине. Очень хорошо. В частности и «Пикардийская терция» тоже хорошо перепевает.





