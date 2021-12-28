Как пандемия изменила украинский книжный рынок

Книгоиздатели бьют тревогу, потому что тиражи книг резко начали падать, а украинцы вроде бы теряют интерес к чтению.
Продавцы рассказывают, что больше покупатели спрашивают, традиционно, по художественной литературе: романы, детективы. А также фэнтези, приключения и романтические истории.
Продавцы рассказывают, что больше покупатели спрашивают, традиционно, по художественной литературе: романы, детективы. А также фэнтези, приключения и романтические истории.
А вот что касается цен, то по сравнению с предыдущими годами они выросли.
«Цены выросли ровно на столько, на сколько выросли, к сожалению, составляющие книгоиздания: то есть это бумага и услуги типографий. То есть рост произошел на 10%», – заявила редактор книговедения Елена Носоненко.
В прошлом году закрылись 48 книжных магазинов
Экономический кризис и карантин сильно ударили по украинскому книжному рынку. В прошлом году продажи упали на 30-40%. Исследования показывают, что в отличие от других стран, где во время карантина вырос интерес к чтению и выросли книжные тиражи, Украина не сумела адаптироваться.
В прошлом году закрылись 48 книжных магазинов
Экономический кризис и карантин сильно ударили по украинскому книжному рынку. В прошлом году продажи упали на 30-40%. Исследования показывают, что в отличие от других стран, где во время карантина вырос интерес к чтению и выросли книжные тиражи, Украина не сумела адаптироваться.
«Издатели бьют тревогу. Говорят о падении тиражей, утрате интереса к чтению. Закрываются книжные магазины, даже некоторые издательства закрылись. Знаем, что в прошлом году закрылось 48 книжных магазинов. Их всего где-то чуть больше 200 на всю Украину и это настоящая катастрофа.
.
Это мощный сигнал для органов местного самоуправления, которые должны подумать о системе льгот для книжных магазинов. Чтобы их открывали, чтобы их не закрывали и чтобы туда ходило побольше людей», – сказала директор украинского института книги Александра Коваль.
Бумажная книга VS Электронная
За время локдауна украинцы успели распробовать чтение через электронные устройства. По данным первой украинской аудиокнигарни «Абук», в феврале-марте была рекордная загрузка аудиокниг. Хотя впоследствии темпы снизились.
Бумажная книга VS Электронная
За время локдауна украинцы успели распробовать чтение через электронные устройства. По данным первой украинской аудиокнигарни «Абук», в феврале-марте была рекордная загрузка аудиокниг. Хотя впоследствии темпы снизились.
Писатель Андрей Кокотюха говорит: говорить о конкуренции с интернетом пока рано.
«В Украине интернетом покрыто всего 60% территории, его нет по многим селам. А там, где он есть, люди не пользуются им для чтения. У нас пока бумажная книга не исчезла. Есть к ней больше доверия, хотя и спрашивают за электронные. Но в основном "пираты". За электронный контент у нас не привыкли платить», – добавил писатель.
Более заядлыми книголюбами являются те, кому от 18 до 30 лет, а меньше времени книжкам посвящают украинцы предпенсионного и пенсионного возраста. Почему несколько погас интерес к чтению поэт и книгоиздатель Иван Малкович объясняет просто. В Украине со времен Независимости книга не была под большим вниманием, чего не скажешь о соседней Польше, где еще 15 лет назад пропагандировали чтение.
«В Польше по телевидению шла общественная реклама чтения. Я помню, какой-то мотогонщик и его спрашивали о книгах, и он рассказывал. И я был чрезвычайно поражен. Когда многие люди из всех сфер говорили о книгах – это дало последствие того, что поляки читают гораздо больше, чем мы. И здесь наше государство, конечно, пробуксовывало. Не давала социальной рекламы», – поделился мыслями Иван Малкович.
Книга как улучшение социальной жизни
«В Польше по телевидению шла общественная реклама чтения. Я помню, какой-то мотогонщик и его спрашивали о книгах, и он рассказывал. И я был чрезвычайно поражен. Когда многие люди из всех сфер говорили о книгах – это дало последствие того, что поляки читают гораздо больше, чем мы. И здесь наше государство, конечно, пробуксовывало. Не давала социальной рекламы», – поделился мыслями Иван Малкович.
Книга как улучшение социальной жизни
Когда вы встречаете человека, которому нравится ваш любимый писатель – это сближает гораздо сильнее, чем общие предпочтения в фильмах, сериалах или же чем-то еще. Влияние чтения на человека нельзя недооценивать – это неиссякаемый источник для общения и обсуждения. Может быть стоит попытаться привить любовь к чтению и вашим близким и знакомым.
Цифровой век призывает нас прежде всего, посмотреть фильм, посидеть в интернете, нежели посидеть в удобном кресле и почитать книгу. Да, от электроники уже никуда не деться, но это не повод, чтобы дистанцироваться от бумажных источников знаний и вдохновения.
Чтение книг, безусловно, повышает продолжительность жизни. Вот хотя бы именно по этим причинам вы должны читать каждый день.
Чтение книг, безусловно, повышает продолжительность жизни. Вот хотя бы именно по этим причинам вы должны читать каждый день.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии