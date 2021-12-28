Как пандемия изменила украинский книжный рынок

16:10 28 Декабрь Киев, Украина

Книгоиздатели бьют тревогу, потому что тиражи книг резко начали падать, а украинцы вроде бы теряют интерес к чтению.



Продавцы рассказывают, что больше покупатели спрашивают, традиционно, по художественной литературе: романы, детективы. А также фэнтези, приключения и романтические истории.

А вот что касается цен, то по сравнению с предыдущими годами они выросли.





В прошлом году закрылись 48 книжных магазинов



Экономический кризис и карантин сильно ударили по украинскому книжному рынку. В прошлом году продажи упали на 30-40%. Исследования показывают, что в отличие от других стран, где во время карантина вырос интерес к чтению и выросли книжные тиражи, Украина не сумела адаптироваться. «Цены выросли ровно на столько, на сколько выросли, к сожалению, составляющие книгоиздания: то есть это бумага и услуги типографий. То есть рост произошел на 10%», – заявила редактор книговедения Елена Носоненко.Экономический кризис и карантин сильно ударили по украинскому книжному рынку. В прошлом году продажи упали на 30-40%. Исследования показывают, что в отличие от других стран, где во время карантина вырос интерес к чтению и выросли книжные тиражи, Украина не сумела адаптироваться.

«Издатели бьют тревогу. Говорят о падении тиражей, утрате интереса к чтению. Закрываются книжные магазины, даже некоторые издательства закрылись. Знаем, что в прошлом году закрылось 48 книжных магазинов. Их всего где-то чуть больше 200 на всю Украину и это настоящая катастрофа.





Бумажная книга VS Электронная



За время локдауна украинцы успели распробовать чтение через электронные устройства. По данным первой украинской аудиокнигарни «Абук», в феврале-марте была рекордная загрузка аудиокниг. Хотя впоследствии темпы снизились. Это мощный сигнал для органов местного самоуправления, которые должны подумать о системе льгот для книжных магазинов. Чтобы их открывали, чтобы их не закрывали и чтобы туда ходило побольше людей», – сказала директор украинского института книги Александра Коваль.За время локдауна украинцы успели распробовать чтение через электронные устройства. По данным первой украинской аудиокнигарни «Абук», в феврале-марте была рекордная загрузка аудиокниг. Хотя впоследствии темпы снизились.



Писатель Андрей Кокотюха говорит: говорить о конкуренции с интернетом пока рано.

«В Украине интернетом покрыто всего 60% территории, его нет по многим селам. А там, где он есть, люди не пользуются им для чтения. У нас пока бумажная книга не исчезла. Есть к ней больше доверия, хотя и спрашивают за электронные. Но в основном "пираты". За электронный контент у нас не привыкли платить», – добавил писатель.

В прошлом году в Украине проводили исследование, которое показало: 43% людей читают регулярно, 57% – почти не берутся за книги.

Более заядлыми книголюбами являются те, кому от 18 до 30 лет, а меньше времени книжкам посвящают украинцы предпенсионного и пенсионного возраста. Почему несколько погас интерес к чтению поэт и книгоиздатель Иван Малкович объясняет просто. В Украине со времен Независимости книга не была под большим вниманием, чего не скажешь о соседней Польше, где еще 15 лет назад пропагандировали чтение.



«В Польше по телевидению шла общественная реклама чтения. Я помню, какой-то мотогонщик и его спрашивали о книгах, и он рассказывал. И я был чрезвычайно поражен. Когда многие люди из всех сфер говорили о книгах – это дало последствие того, что поляки читают гораздо больше, чем мы. И здесь наше государство, конечно, пробуксовывало. Не давала социальной рекламы», – поделился мыслями Иван Малкович.



Книга как улучшение социальной жизни

Когда вы встречаете человека, которому нравится ваш любимый писатель – это сближает гораздо сильнее, чем общие предпочтения в фильмах, сериалах или же чем-то еще. Влияние чтения на человека нельзя недооценивать – это неиссякаемый источник для общения и обсуждения. Может быть стоит попытаться привить любовь к чтению и вашим близким и знакомым.

Цифровой век призывает нас прежде всего, посмотреть фильм, посидеть в интернете, нежели посидеть в удобном кресле и почитать книгу. Да, от электроники уже никуда не деться, но это не повод, чтобы дистанцироваться от бумажных источников знаний и вдохновения.



Чтение книг, безусловно, повышает продолжительность жизни. Вот хотя бы именно по этим причинам вы должны читать каждый день.