К новогодним праздникам в Украине выпустят серию новогодних открыток, посвященных военной тематике

23:35 13 Декабрь Киев, Украина

Евгений Равский- художник-живописец, акционер и многолетний куратор культурного центра "Кукла" во Львове.



Работы художника хранятся во Львовской галерее искусств, Музее Современного Изобразительного Искусства, в частных коллекциях Украины, США, Норвегии, Германии, Польше, России, Эстонии и Нидерландах. Живёт и работает во Львове.



Творчество Равского требует разного восприятия. Более новые – насыщенные и цветные – уже только своей реалистичностью вызывают «вау» и восхищение техникой. Более ранние — в условной гамме, графические, с искривленными пропорциями фигур — больше побуждают анализировать, считывать, требуют понимать и технику, и мотив.



Евгений Равский - представитель так называемого течения "Новые старые мастера". К этому достаточно условному направлению относят художников, которые обращаются к традиционной академической технике живописи, но применяют ее для осмысления символов и явлений современной культуры. У Равского это применение стилистики Караваджо для разных образов, совсем не ассоциирующихся с итальянским Возрождением.

Так в предверии новогодних праздников стало известно, что львовский художник нарисовал несколько рождественских открыток в милитарном стиле, где персонажи традиционного резного вертепа одеты в военную униформу и вооружены. Интересно, что у всех персонажей есть реальные прототипы. Это известные во Львове волонтеры и бойцы 62-го батальона территориальной обороны Львовщины. Об этом сообщил главный редактор газеты «Ратуша» Николай Савельев, тоже ставший одним из прототипов.

«Это будет целая серия открыток, будут также новогодняя открытка и к Николаю, отдельно будет календарь», – рассказал нашим журналистам Евгений Равский, который сам принадлежит к 62-му батальону территориальной обороны, поэтому идея изобразить своих друзей на открытке очевидна. В продажу листовки не будут поступать, они сделаны для военных.

Мы эти открытки не продаем, просто распространяем. В первую очередь отправляем на фронте с военными капелланами. Также распространяем на Яворовском полигоне в учебном центре. В первую очередь, среди тех батальонов, с которыми сотрудничали. К примеру, я разрабатывал для 49-го батальона шеврон. В общем хочется немного изменить стилистику, чтобы не просто звезду поменять на трезубец. Сначала это было инициативой снизу, но сейчас это уже вышло на другой уровень», – рассказал художник.

Изображение мифологических или исторических героев в образах известных львовян для Евгения Равского является характерным художественным приемом. Например, в серии «Илиада», которая недавно экспонировалась во Львовской галерее искусств, античные герои заняты уличными боями, а в их образах не трудно узнать львовских художников.







