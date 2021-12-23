Изобретения украинцев которые изменили весь мир

18:41 23 Декабрь Киев, Украина

Каждый год украинскими учеными разрабатывается немало изобретений; однако они меняли мир и в прошлом. Перед Вами небольшой перечень специалистов, разработки которых повлияли на развитие науки не только в Украине.



Анатолий Малыхин

Уроженец Харькова придумал уникальный прибор «Биолуч» для анализа крови. Свою работу посвятил внедрению прибора для диагностики по новейшей методике. Окончив Харьковское медицинское училище, в 1964 году поступил одновременно в два вуза – Харьковский медицинский институт по специальности «Лечебное дело» и Харьковский университет им. В.Н. Каразина на факультет биологии на специальность «Биохимия». С 1972 и до наших дней является сотрудником Института неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины, прошел путь от нейрохирурга к заведующему нейрохирургическим отделением, которое возглавлял в течение 13 лет.



Кроме того, с 1991 г. он является автором многих научных публикаций: более 100 научных работ, монографий и методических рекомендаций, ряда патентов. В 2000-2005 годах защитил кандидатскую и докторскую диссертации.



Петр Бобонич

Изобретатель из Ужгорода предложил использовать глюкометр в виде наручных часов, с помощью которых больной диабетом может оперативно измерить уровень глюкозы в организме. Работал на кафедре твердотельной электроники физического факультета Ужгородского национального университета. С 1976 года запатентовал более 25 медицинских и физико-технических устройств, несмотря на то, что не был профессиональным медиком. Идею детектора уровня глюкозы начал разрабатывать, когда в 2003 году сахарным диабетом заболела его жена.



Федор Пироцкий

Украинский ученый, изобревший трамвай. Одесская компания выпустила энергоэффективный трамвай, — да, тот самый, который теперь привычный транспорт для большинства городов Европы. Во времена, когда родился Федор Аполлонович Пироцкий, о таком виде транспорта еще никто и помечтать не мог. В 1871 году он начал работать в отделе технических отчетов и смет Главного артиллерийского управления, где выявил незаурядные способности изобретателя. 1874 - именно тогда Пироцкий разработал проект машины переменного тока и системы передачи электроэнергии через железную проволоку, закрепленный телеграфными изоляторами на деревянных столбах.



В 1875 году изобретатель запустил вагоны на электрической тяге и проложил первую электрифицированную линию. В Берлине уже через год двинулся первый трамвай, созданный по схеме украинца. Пироцкий также являлся автором проекта централизованной подземной городской электросети и предложил новые конструкции металлургических, домашних и пекарных печей.



Сергей Королев

Известный изобретатель ракетной техники и тот благодаря кому человечество смогло выйти в космос. Несмотря на сложную судьбу и репрессии, сумел сохранить наработки — и в 1958 году возглавил ракетную программу тогдашней коммунистической сверхдержавы. Под его чутким руководством был организован и осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Его именем назван астероид- Королев.



Наталья Сергеевна, дочь Королева рассказывала, что слово «Украина» произносили в их семье трепетно, с большой любовью: Он очень любил ее. Любил украинские песни, украинский язык. Это точно. «Смотрю я на небо», «Ревет и стонет Днепр широкий» — любимые песни отца Когда Королев запустил ракету с первым украинским космонавтом? Каденюк: 5 моментов жизни первого космонавта Украины Павлом Поповичем, тот спел из космоса для главного конструктора его любимую песню «Смотрю я на небо...».

Игорь Сикорский

Авиаконструктор, мигрировавший за границу — и изобретатель вертолетов. Талантливый человек, знаток своего дела, именно он 1-й кто построил 4-ех моторный самолет «Русский витязь» (1913 год), тяжелый четырехмоторный бомбардировщик и пассажирский самолет «Илья Муромец» (1914), трансатлантический гидроплан (1934), серийный вертолет с одновинтами 1942).



Он эмигрировал в 1918 году в США, где в 1923 году основал компанию Sikorsky Aircraft. Автор самолетов-великанов «Илья Муромец», Sikorsky S-29-A. Конструктор первого в США самолета-амфибии.Американская армия заинтересовалась таким изобретением, и заказала себе несколько моделей вертолетов.



Юрий Вороной

Родом из Черниговской области. Хирург, доктор медицинских наук, профессор.Совершил первую в истории операцию по пересадке внутреннего органа живому человеку. 3 апреля 1933 г. пересадил почку реципиентке от погибшего человека. В 1930 году Вороной в Харькове впервые пересадил почку собаке, сшив сосуды шеи и донорской почки. Этот прорыв в области медицины дал мощный толчек в развитии трансплантологии.



Николай Амосов

Его называли гением медицины – легендой. Основная деятельность направлена была на сердечную хирургию. Он был первым кто начал лечение пороков сердца хирургическим методом, а также одним из первых в Советском Союзе интегрировал в практику метод искусственного кровообращения и внедрил в практику антитромботические протезы сердечных клапанов.



Как говорил сам Амосов, смыслом его жизни было- лечение людей от недугов. Делать операции на которые другие врачи не осмеливались и делать их более чем успешно. Разрабатывать новые, лучшие способы, чтобы минимизировать смертность. Своим примером показывать на сколько благородна профессия врача, обучать своим навыкам подростающее поколение медиков.



Благодаря нашим без преувеличения- гениальным, украинским ученым появились изобретения, которые сейчас известны в каждом уголочке планеты. Мы-украинцы – талантливейшая нация. Вышеперечисленный список изобретений этому доказательство. Очень прискорбно, что на сегодняшний день эти заслуги по достоинству и по-сей день не имеет поддержки у нашего правительства. Поэтому вполне логично, что талантливые, перспективные молодые кадры вынуждены реализовывать себя в дали от Родины.