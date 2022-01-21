Иван Васильевич Миколайчук (1941-1987) – актер, режиссер и сценарист украинского кинематографа

Режиссерские работы Ивана Миколайчука по сегодняшний день вызывают благодарность у многих зрителей, а игра - гордость у поклонников.

Актер был зачислен в театр имени О. Кобылянской, а также закончил курсы актерского мастерства в институте имени Карпенко-Карого в Киеве и дебютировал в киноленте «Двое».

Одна из первых и ярких киноролей стала картина «Тени забытых предков». С нее и начался творческий путь И. Миколайчука. Этот фильм вошел в двадцатку выдающихся кинокартин, снятых когда-либо мировым кинематографом.

На момент съемок у актера уже началась супружеская жизнь с Марией, которая также работала в драматическом театре О. Кобылянской. Их называли брат и сестра, так они были похожи. Даже их родные села находились в нескольких километрах друг от друга — все это говорило о том, что их судьбы уже были переплетены, и они были предназначены друг другу. Бок о бок они прожили счастливую семейную жизнь.

Как и все великие люди, которые проявляли свой талант в любимом деле, не могли не знать, что именно любовь и полная самоотдача сможет приблизить их к успеху и к воплощению желаемого. Так случилось в фильме «Тени забытых предков» и во всех последующих работах актера. И Миколайчук проживал жизнь всех своих героев.

Молодого артиста замечают и приглашают сниматься в фильмах. Каждая роль, каждый герой Ивана – это как его личная прожитая жизнь. Настолько он сильно и весь полностью отдавался своей любимой работе.

Плодотворные годы раскрыли в нем другой талант, и дальше начался совершенно другой этап, уже как режиссера и сценариста. Фильм «Белая птица с черной меткой» стал его первым отснятым сценарием, а в киноленте «Пропала грамота» Иван Миколайчук не только участвовал как актер, но также стал оформителем музыкального сопровождения и сорежиссером киноленты.

Его режиссерские работы занимали самые высокие награды на межсоюзных и международных кинофестивалях. Миколайчука приглашали в Голливуд, но советская власть этого никак не могла допустить и не давала разрешение. Об этом сам Иван Миколайчук даже и не подозревал, что его где-то могут ждать…

Самый тяжелым периодом для Миколайчука стал запрет на всю его профессиональную деятельность. Его обвиняли в пропаганде национализма и это не могло не расстраивать и не погружать его в печальные мысли. Человек с творческим началом, с невероятными идеями просто оказался неугоден и все его профессиональные стремления оказались под запретом. Так прошли несколько лет.

К сожалению, великого режиссера, актера и сценариста ожидала еще одна коварная в жизни вещь – страшная болезнь, которая поражает все клетки организма. До последних своих дней Иван Миколайчук держался благодаря любви и заботе любимой жены, близких и родных ему людей.

Но большому таланту удалось снять еще одну свою работу до того, как он покинул этот мир. В ней он выступил во всех своих ипостасях. Фильм «Вавилон-20» (1979), как бомба замедленного действия, ждал своего часа. Это был триумф. На кинофестивале в Душанбе картина была награждена за самую лучшую режиссерскую работу.

Последний сценарий «Небылицы про Ивана» остался на полке не отснятым, и еще один проект которым горел режиссер так и не реализовался при его жизни – «Тысяча стогов ветра».

Никто не знает сколько бы еще смогла сделать эта гениальная личность. В голове его, как самоцветы, рождались творческие мысли и проекты. Ведь за всю свою карьеру он передал маленькую часть своего мастерства. Но как бы там ни было, любимый актер навсегда останется в памяти многих, благодаря своим интересным ролям, реалистичным образам и незабываемым героям.

Вечная память…