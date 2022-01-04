Иван Петрович Котляревский – «первый весенний луч» украинской литературы

Украина по сегодняшний день остается «ненькою» для многих выдающихся и легендарных личностей, которые не перестают покорять и удивлять мир своими открытиями, творчеством, изобретениями, новыми современными технологиями в сфере науки и не только.

Иван Котляревский – полководец, дипломат, поэт, драматург и писатель XVIII-XIX столетий, руководил Свободным театром в Полтаве, для которого поставил известную постановочную пьесу «Наталка-Полтавка» и водевиль «Москаль-чарівник». Его выдающаяся работа поема «Энеида», которая смогла возродить украинский язык и литературу, была издана в Петербурге.

Котляревский родился в столице Малороссии в 1769 году, его родители были помещики из старой казацкой общины. Юный Иван обучался в духовной семинарии, но внезапная смерть отца в 1779 заставила его бросить обучение. Он устраивается на работу в канцелярию и одновременно дает частные уроки в дворянских семьях Полтавы.

Вскоре, в 1796, Котляревский поступает в Северский драгунский полк, где ему удается отличиться храбростью, лидерством и стратегическим умом. Во время службы проявляет великолепные дипломатические способности, за которые был не раз удостоен высочайшего благоволения.

Он дослуживается до штабс-капитана и в этом же звании участвует в русско-турецкой войне за Дунаем: под его командованием казачий полк.

Котляревский уходит в отставку в 1810 и в этом же году, у себя на родной земле, становится попечителем Дома для воспитания детей бедных дворянских семей.

В 1812 Котляревский вновь был востребован, как отличный военнослужащий, когда Наполеон двигался в сторону России в 1812, но участия капитана, и его нового сформировавшегося казацкого конного полка в военных действиях не понадобилось. Новое формирование, по полученному разрешению от генерал-губернатора Малороссии, должно было остаться в таком же составе, как казацкий военный полк на постоянной основе, но обещание, увы, не было выполнено.

За всю свою жизнь писатель и драматург так и не был женат, и не имел детей. По некоторым вероятным данным, этому могло послужить несчастная любовь в его молодости. Когда он преподавал в дворянских семьях, он был влюблен в одну девушку, которая уже была обещанная богатому и, очевидно, немолодого возраста вдовцу.

Видно эти события так повлияли на юношу, что он хотел убежать от мучащих его печальных мыслей и результатом послужило поступление на военную службу.

Интерес к народному творчеству и фольклору проявлялся в раннем возрасте. Свою поэму «Энеида» Иван Котляревский писал на протяжении двух лет начиная с 1794, еще до поступления в драгунский полк, а последнюю четвертую часть закончил лишь в 1809, упомянув и четко описав лиц, которые ему были не по нраву.

Впервые «Энеида» Котляревского была издана в Петербурге без ведома на то и одобрения ее автора в 1798 году.

«Энеида» основана на произведении поэта Вергилия, но на ее страницах главными персонажами ожили простые украинские люди, с характерной для них полтавской речью и бытом.

Многие последователи украинской литературы, писали о творчестве и о самом Иване Котляревском как о человеке, сумевшему воскресить украинское слово и самобытность, которые, как многим казалось, были навсегда утрачены после ликвидации Сечи.

Котляревский входил в разные литературные сообщества, был принят в масоны и состоял в закрытом круге «Малороссийского тайного общества», в который входили декабристы. Судьба к писателю была благосклонна. Его спасла дружба и знакомство с Репниными, хотя многих участников восстания не пощадили.

В 1838 году поэта не стало.

Театральные постановки Ивана Котляревского, пьесы и стихи, признают началом процветания украинского языка.

Хоть и малы труды, написанные поэтом, но каждый из них по-своему уникален и в юмористическом полтавском стиле, который был признан лучшим в поэме «Энеида», и в пьесе «Наталка-Полтавка», которая стала первой постановочной пьесой театра на «рідній мові».

Как все же человек с истинно украинской душой, который искренне желал и отстаивал то, что принадлежит Украине, смог осуществить «переворот» в литературе.