Иван Максимович Поддубный (1871 – 1949) – украинский силач, профессиональный борец и заслуженный шестикратный чемпион мира

Стремление, сильный дух, уверенность и работа над собой — все эти качества были в крови будущего чемпиона Ивана Поддубного.

Всем известно, что успех и победа в большом спорте приходит только со стараниями, поиском новых подходов к системе тренировок, и сама тренировка должна присутствовать, причем ежедневная.

Просто быть сильным и всех побеждать недостаточно. Успех приходит непросто, успех должен быть заслуженным, и тогда удача не оставит победителя.

Таким был Иван Поддубный из бедной крепостной семьи. Отец с детства прививал ребёнку главные установки для будущего мужчины. Поэтому тяжелая работа и труд его не пугали. Он понимал – достигнуть хороших результатов он может лишь своим усердием и терпением.

Поддубный, дед Ивана, слыл человеком сильным. Про него рассказывали, что на войне под Полтавой он насадил нескольких шведов себе на штык. Отец Ивана – Максим Иванович Поддубный, тоже не уступал физической силой, про что так часто рассказывал и сам Иван. Он во всем хотел подражать отцу. С детства Иван занимался тяжелым трудом на поле и по дому, помогал своим родителям.

Отец же, в свою очередь, всегда учил сына не преклоняться ни перед кем, честь казацкого рода не должна пострадать.

Профессиональная деятельность силача мирового масштаба, Поддубного, началась благодаря работе грузчиком в порту Севастополя. Работа ему была необходима: Иван думал, что сможет заработать большую сумму и жениться на своей возлюбленной, которая ему была не по статусу. Но девушка пренебрегла им или, может, ее родители «постарались», выдав молодую за многообещающего жениха. Поэтому, несмотря на «нож в спину», Иван продолжил работать в порту, где у него появились друзья. Они то и заметили эту «массу тела», которая легко справлялась с тяжестями. Городские ребята показали ему спортивную гимнастику и книгу, по которой и сами любили заниматься.

Однажды, попав в цирк, Поддубному представился случай выйти на арену и побороться…

С этого момента у Ивана жизнь меняется: ему подвернулась возможность работать в цирке силачом. Для молодого работяги было за счастье наблюдать, как работают иностранные трюкачи и на арене цирка, и после выступлений. У Ивана всегда был доступ к тренажерам, на которых юноша начал самостоятельно тренироваться.

Карьера пошла в рост с 1903 года, когда на арене цирка Поддубный с каждым разом брал победу. Его заметили в Петербурге и предложили принять участие в чемпионате, которое должно было состояться во Франции. Но для этого необходимо было освоить новый стиль, что с успехом и в кратчайший срок сделал Иван Поддубный.

Ивану нравилось работать над своим телом и с каждым разом его усовершенствовать. Он желал идти к новым победам.

Поддубный объездил всю Европу, на аренах собирались толпы, только чтобы увидеть, как одержит победу силач.

В 51 год Иван Максимович смог покорить Америку и уехать из нее абсолютным чемпионом.

Что не любил Иван Поддубный, так это мошенничество, которое так часто использовали французы и американцы, от этого он еще жёстче вел себя на ринге. Поражений было так мало и все они случались лишь по ухищрениям оппонентов, чего Поддубный никак не хотел забывать и мириться с этим. Он всегда открыто и честно вел бой и призывал своим поведением уважать его как борца.

Несмотря на большие спортивные победы, в любви все же ему не везло. Женщины ему попадались всегда меркантильные. Истинные чувства к нему испытывала лишь артистка цирка, легкоатлетка и воздушная гимнастка Маша. Но ее внезапная и трагическая смерть во время выступления, оборвала все планы любящих друг друга людей.

Только в 50 лет Иван Поддубный смог вновь полюбить и ему ответили взаимностью. Вернувшись из США победителем, но без заработанных средств, которые остались на счету в банке, он строит дом в Ейске, чтобы «пустить корни» там вместе со своей любимой женой Марией.

К сожалению, своих детей у богатыря не было, но он любил свою жену и приемного сына, который был для него как родной.

Поддубный был добрым, всегда помогал людям, наставлял мальчишек, учил спорту, проводил тренировки.

Какие бы деньги и медали ни получал богатырь, все заработанное он раздавал своей семье, друзьям и родным. Он жил простой жизнью и был не притязателен. Важными для него всегда были ежедневные тренировки.

Поэтому к старости в послевоенные годы денег не было и на еду не хватало.

Завистников и неприятелей у Поддубного тоже имелось предостаточно. Не раз были совершены покушения на его жизнь. НКВД и чекисты устраивали ему допросы. Но ему было суждено умереть своей голодной смертью.

Ейск стал его последним городом в жизни. Силач умер тихо и быстро в 1949 году.

Сильный, крепкий, спортивный, быстрый – Иван Максимович Поддубный, человек, который стал первым признанным мировым чемпионом среди профессионалов.