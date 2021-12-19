История Одессы: улица Еврейская

На самом юге Украины стоит славная Одесса, берега которой омывают волны Черного моря. Одесса - город, который обладает своим магнетизмом.

Одесса, портовый город, земли которой населяли переселенцы и народы разной национальности. История появления и заселения Одессы уходит далеко в XVIII век, когда еще при Суворове была осаждена турецкая крепость. И после этого здесь российские войска начинают возводить крепость Хаджибей.

В 1975 году название городу дала императрица Екатерина II.

Поскольку расположение Одессы было самым выгодным в построении и укреплении порта, в нее начало стекаться много людей и по численности город был наравне с Петербургом, Москвой и Варшавой.

Во времена правления Александра I, в начале XIX века, Одессу продолжают застраивать, появляются многочисленные кварталы, бульвары и улочки.

Одна из первых улиц Одессы стала улица Еврейская (1824 год). Такое название появилось из-за населявших ее здесь евреев. Помимо евреев, в Одессе было много представителей разной национальности, которые оседали в этом городе, что свидетельствуют разноименные названия Французский бульвар, Молдаванка и т. д.

Учитывая, что Одесса, как портовый город, начала застраиваться с конца XVIII века, то сюда стекались люди из разных стран и городов, с разными религиями, материальным достатком и, порой, не самые лучшие представители общества: жулики, воры…

Как и все другие города, Одесса не стала исключением, и ее также постигла участь не самых лучших времен: в городе бушевали страшные болезни чумы и тифа, войны — все это отображалось на жизни горожан, и, соответственно, на сам город.

Название улицы Еврейская менялось со сменой власти, но ее первоначальное наименование вернули только в 1994 году.

Еврейская синагога с выстроенными вокруг нее молитвенными домами, появилась в 1975 году, когда началось первое заселение города. В дальнейшем в 1850 году синагога была перестроена, и она становится центром всех общин и главной синагогой в Одессе.

Архитектура главной синагоги выполнена в флорентийско-романском стиле с элементами готики. Ее автор итальянец Франц Моранди, известный архитектор и застройщик Одессы, очень узнаваем среди людей искусства и живописи. Благодаря Ф. Моранди, была создана рисовальная школа (1865 год). Ее выпускники были очень талантливы. Многие из них стали известными художниками и скульпторами.

Стройка главной Синагоги Одессы продолжалось 5 лет, с 1880 по 1885 год. Сейчас это здание является культурным наследием Украины и в нем также ведутся молитвы, а на большие праздники собираются общества иудеев с разных городов.

Но синагога не всегда была открыта: с приходом большевиков, двухэтажное здание несколько лет простояло пустым. С 1923 года в синагоге размещался зоологический музей, а еще позже детский музыкальный театр.

Когда закончилась Отечественная война, здесь был зал по физическому воспитанию при Одесском педагогическом институте.

Лишь в 1996 году синагога возвращается к иудеям, после чего они проводят основательные реставрационные работы, вплоть до 2008 года. Синагога расположена по адресу улица Еврейская, 25.

Еврейская улица до сих пор считается одним из украшений Одессы. Ее дома, лепнины, лавки, винтовые лестницы и аптеки делают ее колоритной. И все потому, что здесь жили евреи.

Многие старые дома на Еврейской украшают расписные муралы с героями Одессы. Это люди, которые сделали значительный вклад в становление и развитие города, среди них: И. Дерибас, граф Воронцов, Екатерина II, Решилье, Ланжерон… Также встречаются и вымышленные персонажи: рыбачка Соня, Остап Бендер и многие другие.

Вот уже несколько веков Одесса продолжает притягивать многих людей своей неповторимой и легкой атмосферой, и непревзойденным еврейским юмором, который стал ее визитной карточкой.