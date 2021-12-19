Искусственный спутник Королева становится первым в истории человечества, осуществившим полет в космос

Осуществление выхода первого спутника на орбиту Земли ознаменовало мощность и большую ракетостроительную базу для России, способной конкурировать на всемирном пространстве. Не исключим важности событий в послевоенный период во время холодной войны и железного занавеса – такой невероятный прорыв вперед значило заявить себя Великой Державой.

Здесь не следует преуменьшать значимость события, и людей, которые стояли за этим открытием. Многие важные новейшие изобретения в тот тяжелый период не были бы возможными без участия Сергея Павловича Королева, великого человек XX столетия, который открыл миру новые горизонты для науки.

В 1907 году, 12 января на территории Украины, в семье филологов родился мальчик – Сергей Павлович Королев. Тогда еще никто не подозревал, что всего через полстолетия ему удастся проникнуть в глубину неизведанного до этого времени Космоса.

Сергей Королев с детства был увлечён самолётостроением и авиацией. Его недлительное школьное обучение проходило в Одессе, затем, по причине закрытия учебного заведения, мать и его отчим, преподаватели по специальности, обучали его дома самостоятельно. Вскоре он поступает в строительную школу, посещает кружки, и строит модель своего первого планера СК-1. Знания в новой области давались легко, поэтому юный конструктор в 17 лет поступает в Киевский политехнический институт для изучения авиатехники, где в течение двух лет с успехом осваивает технические науки. Затем в МВТУ, в Москве, под руководством А. Н. Туполева, он создает «СК-4», планер, который способен достичь дальние расстояния. Ему удается защитить свою работу и впоследствии реализовать еще 2 проекта: «Коктебель» и «Красная Звезда». Планер представлял собой безмоторный летательный аппарат, с возможностью осуществить мертвую петлю в воздухе. Новые летательные аппараты Королева участвуют в Коктебеле на соревнованиях по планированию в 1930 году.

Встреча с К. Циолковским и изученная книга «Исследование мировых пространств реактивными приборами» («Космические ракетные поезда»), написанная Константином Циолковским, зарождает в его сознании создать аппарат, который бы смог оказаться в космосе за атмосферой Земли.

В 1931 году начинает работу в Центральном аэрогидродинамическом институте. Спустя год вместе со своим сотоварищем и коллегой создают свои первые реактивные ракеты. И еще год спустя, им удается провести на них успешное испытание.

В конце 30-х годов последовала волна арестов и Сергея Павловича Королева поместили в Бутырскую тюрьму, за контрреволюционные действия его осуждают на 10 лет и отправляют отбывать срок в лагеря на золотых приисках на Колыме.

То, что Королев С. П. смог выжить – это чудо! Он много раз находился на грани смерти, но каждый раз его спасал случай провидения (М. Усачев и А. Туполев тоже повлияли на ход событий и помогли заключенному). Королев жестоко подвергался допросам, жесткие условия существования в концлагерях тоже не прошли бесследно, впоследствии великий конструктор в сфере ракетостроения и практической космонавтики от тяжело перенесённой операции скончался в больнице – у него не выдержало сердце.

В 1940 году, по прошению А. Туполева, дело Королева было пересмотрено и вместо 10 лет концлагерей уменьшают срок до 8-ми. Королева отправляют в Московское конструкторское бюро при НКВД, где уже работал Туполев. Там в команде А. Туполева были созданы два российских бомбардировщика: ПЕ-2, ТУ-2.

Королева освобождают досрочно в 1944 за неоценённый вклад во время Отечественной войны. И в 1957 Королеву удается полностью получить реабилитацию по освобождению.

В 1946-м перед Королевым постает задача сконструировать такую ракету, которая могла бы достигать дальние расстояния в полете и стать аналогом ФАУ-2 немецкого конструктора Вернера фон Брауна. Но важно было учесть в построении Р-1 все недостатки оригинала. Здесь нужно сказать, что самих чертежей, первичного образца, расчетов или технической документации не было. Всем чем владели на тот момент – это отдельные детали от ФАУ-2. С этой задачей конструктор Королев справляется и в 1948 проводится первый запуск Р-1. В 50-е годы ее начинают выпускать. На протяжении 1954-го он совершенствует модель и конструирует разные ее модификациями, которые можно было бы применить в разных случаях. И уже тогда в голове гениального ракетостроителя зарождалась идея о создании ракеты межконтинентального полета — двухступенчатая Р-7, с возможностью преодолевать большие расстояния для поражения цели. И именно она послужила базой в осуществлении запуска ИСЗ.

Руководство страны в 1955 году пошло навстречу новому предложению Конструкторского бюро №1 использовать Р-7 для запуска орбитального спутника. После этого Королев почувствовал свободу в осуществлении своей «дерзновенной мечты».

В 1956 году двухступенчатая Р-7 успешно проходит испытания на известном нам сейчас космодроме Байконур.

Теперь все его внимание было направлено на воплощение давней мечты. К построению первого спутника подошли со всей тщательностью, так как ранее такого аппарата не было изобретено. Главной целью в создании спутника — маленькая масса тела. Единственным правильным решением – это создать его в форме шара, сферы, что позволило по максимуму использовать внутренний объем конструкции для ее «начинки».

В 1957 году 4 октября — первый искусственный спутник выходит на орбиту Земли.

Изобретение Королева стало новым прорывом, витком в истории ракетостроения, которое открыло дорогу новому и неизведанному.

Дальше были новые проекты, новые полеты. Затем еще полет и еще…Велись наблюдения за поведением человека в космосе, если появлялись отклонения в технике — все записывалось в бортовой журнал.

У авиаконструктора появлялись все новые и новые проекты в развитии космонавтики. В его мыслях зарождалась идея создать станцию на орбите, где бы космические корабли могли состыковаться и пребывать на ней продолжительное время. Также Королев мечтал посадить космический корабль на Марсе, но мечтам этим уже не суждено было сбыться.

В 1966 году от резкого ухудшения состояния здоровья С. П. Королев попадает в больницу на операционный стол, где ему делают операцию по удалению опухоли. Сердце великого конструктора не выдержало нагрузки, и в 59 лет Сергей Павлович Королев умирает.

О нем скоробила вся страна…

«Он был мал, этот самый первый искусственный спутник нашей старой планеты, но его звонкие позывные разнеслись по всем материкам и среди всех народов как воплощение дерзновенной мечты человечества…»