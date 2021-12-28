Иосиф Тимченко – праотец и основатель большого кино

В мировой и отечественной киноиндустрии с каждым годом на экраны выходят фильмы с разными постановками, экшен сценами, трюками и невероятными сюжетами. Каждый найдет для себя фильм, который увлечет за собой и подарит еще раз встречу с любимыми актёрами. Но, согласитесь, все это было бы невозможным без первых кинопленок и аппаратов, которые дали жизнь немому кино, а впоследствии большой киноиндустрии.

Все это заслуги ученых, которые изобрели такой способ съёмки фильмов, документирования и записи событий. Среди заслуженных изобретателей, незаметной и многим незнакомой личностью выступает Иосиф Андреевич Тимченко (1852–1924).

С помощью его изобретений и инноваций не только в кинематографе, но и в сфере медицины, метеорологии, точных механизмов и приборов мы во многом обязаны именно этому талантливейшему человеку.

Иосиф Тимченко родился и вырос в маленьком селе Харьковской губернии, в обычной крестьянской семье. Ходил в церковную школу. С детства у него уже проявлялись способности, успевал в учебе, имел отличные знания и оценки. Возможно, в юности, у механика проявлялись увлечения и пристрастия к точным механизмам и их сбору, потому как в возрасте 15 лет Тимченко устроился учеником в оптическую мастерскую в Харькове. В ней изготовлялась и обслуживалась на заказ оптика ко двору Императорского Величества.

В 1874 году в свои 22 года Иосиф направляется в Одессу, движимый светлыми идеалами достигнуть новые берега, как этнограф Н. Миклухо-Маклай, и жить в равенстве. В Одессе его планы меняются, он остается в южном городе и, вместо того чтобы отправиться в путешествие, он устраиваться работать на завод пароходства и торговли.

Затем, спустя шесть лет, Тимченко удается выиграть конкурс на замещение в должности механика в мастерских при Новороссийском университете Одессы. Возможно, сотрудничая со многими выдающимися педагогами, учеными, изобретателями, физиками и математиками, ему давался шанс проявить и свой талант.

Тимченко всегда стремился к лучшему, новому, качественному, и малая выплата жалованья на должности механика, не останавливали его прилагать максимум усилий, умений и знаний для достижения максимально качественного и уникального изобретения, которое в будущем сможет быть полезным для университета и общества в целом.

В 1886 году изобретатель берет ссуду на строительство новых мастерских для обслуживания Новороссийского Университета. Но так как денег, выплачиваемых университетом, ему крайне не хватало для содержания своей семьи и погашения ссуды, Иосиф Тимченко начал брать частные заказы. Это было также необходимо, чтобы инструменты и оборудование мастерских можно было поддерживать в надлежащем виде.

Нужно отметить, что изобретения Тимченко на международных и российских выставках в разных ведущих городах России, а также Париже завоевывали золотые и серебряные призовые места. Иосиф Тимченко по праву был удостоен всех этих медалей.

Но к сожалению, когда в конце XIX, в начале XX века Новороссийский университет был не раз «зачищен» от неугодных талантливых преподавателей, И. Тимченко тоже не стал исключением. Механика исключают из Университета, мастерскую используют не по назначению, а оборудование, которое так долго и кропотливо собиралось, было уничтожено. Теперь изобретателю ничего не остается – как только снова начинать новое предприятие на свои деньги.

В 1914 году его услуги оказались очень востребованы, так как начавшаяся Мировая война лишила возможности поставки из Англии необходимого оборудования и материалов для Университета. Тем более научные инструменты нуждались в ремонте и единственным кто их бы смог восстановить — это И. Тимченко. Признав, что работа механика неоценима и важна, изобретателя восстановили в стенах Университета.

Также помощь изобретателя была необходима Одесской Обсерватории. Иосиф Тимченко с ювелирным мастерством настраивал все оборудование в ней и как часовщик, следил за точностью работы всех механизмов.

За свою жизнь он изобрёл уникальные механизмы, был привлечён к множеству разработок в сотрудничестве с талантливыми учеными Новороссийского университета. Он создал электрические часы, разного рода двигатели и оборудования для метеорологических исследований.

А еще задолго до того, как братья Люмьер прославились своим изобретением «кинематограф», Иосиф Тимченко, простой человек, но с великим умом гения и тонким предчувствием, смог создать первый прототип кинескопа. В совместной работе с физиком Н. Любимовым, им удалось изобрести так называемую «улитку». С помощью этого механизма картинки могли прерывисто сменять друг друга. А в сотрудничестве с М. Фрейденбергом, Иосиф Тимченко создал кинетоскоп: аппарат предоставил возможность делать съемки для будущего кино.

Механизм «улитка» использовали продолжительное время в кино, когда вели съемку на площадке.

Вот такие революционеры в душе и на деле, как Иосиф Тимченко, смогли соревноваться наравне с изобретателями европейских стран своими изобретениями, новаторством и высоким складом ума, что позволило на много шагов вперед продвинуть и развить науку. Новые изобретения открывали миру новые имена и новые невиданные ранее возможности для всего человечества.

Нашей задачей остается только идти вперед, идти в новый век, где нас ждут новые открытия и технологии.