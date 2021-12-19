Игорь Иванович Сикорский – человек, воплотивший мечту

Личностей, которые навсегда изменили мир и вошли в сознание людей, в мировой истории много. Украина не стала исключением. На ней рождаются первооткрыватели, испытатели, изобретатели, проектировщики, врачи, писатели и поэты, и много других выдающихся личностей. Она полна жизненных историй людей, которые стали ее неотъемлемой частью. И сейчас хочется вспомнить имя человека, который произошёл родом из Украины и чье имя стало узнаваемо далеко за ее пределами.

Одним из таких великих людей стал Игорь Иванович Сикорский. Известный всему миру авиаконструктор и изобретатель провел все свое детство, отрочество и юность в Киеве.

Игорь Сикорский – младший сын отца, чьи наблюдения и исследования в сфере воспитания детей, становление их личности вошли в труды и советские энциклопедии конца XIX века, сын православного христианина, а также психиатра и профессора киевского университета Ивана Сикорского и матери Марии Сикорской, которая получила образование в сфере медицины.

Семья и воспитание во многом повлияли на общее развитие ребенка — это отобразилось и при выборе учебного заведения, и в дальнейшей жизни будущего авиаконструктора.

Мальчик уже с юных лет грезил о летательной машине, которая парит над землей. Свои знания Сикорский получал в учебных заведениях Парижа, Петербурга и Киева. Вместе с тем, у студента уже вырисовывалось четкое понимание того, с чем он хочет связать свою жизнь, а именно: посвятить себя изобретению летательной машины.

Первые пробы в создании геликоптера не дали ожидаемый результат, но все же подтолкнули юного конструктора на строение планеров. Впоследствии его труды были замечены и вознаграждены. Сикорского приглашают в Петербург для проектирования самолетов на Русско-Балтийском заводе.

Только вера в себя и упорная работа над совершенствованием своих трудов приближали изобретателя к цели. Им двигала наука, изобретение ранее невиданного, и, конечно, желание сделать больше для спасения самого человечества, в дни, когда шла Первая мировая война. Так появились первые бипланы, на которых Сикорский сам осуществлял испытательные полеты.

Но события 17-го года в России во время Первой мировой войны начала XX века не могли отобразиться на многие судьбы, в том числе и Игоря Сикорского. Им было принято решение покинуть родные места и отправиться в Европу, где он смог бы применить свои навыки и опыт.

Однако планы изобретателя меняются и его недолгое пребывание во Франции, связанное с перемирием стран и окончанием войны, толкает его на эмиграцию в Америку. Он пересекает Атлантический океан, попадает в город Нью-Йорк, где остается преподавать математику для эмигрантов.

Трудные послевоенные годы в Европе, а после и эмиграция в Америку не сломили веру в себя и в мечту, которую должна была обязательно воплотиться в реальность.

Игорю Сикорскому удается создать собственную компанию по строению воздушного транспорта при участии единомышленников и таких же эмигрантов как он, неоценимая помощь и единство которых позволили зарекомендовать компанию конкурентоспособной и единственной в своем роде.

Америка становится центром производства мощностей воздухоплавательного транспорта. В 30-е годы были выпущены самые лучшие прототипы самолетов.

Также Сикорскому удается сконструировать первый вертолет — свою мечту, который смог оторваться от земли (VS-300). VS-300 был разработан на основе двух предыдущих проектов Сикорского, спроектированных в Киеве во время студенчества. Первый одновинтовой вертолет VS-300 поднялся в небо после некоторых модификаций в 1939 году. Однако он не стал последней моделью. Во время испытаний летчиками вертолет VS-300 был еще не раз доработан. В 1941 году изобретение испытали в действии во время проведения спасательной операции в океане. И уже в 1942 вертолет VS-300 вошел в серийное производство как XR-4.

По сегодняшний день созданные модели Сикорского используются в службах спасения, в военной базе и в пассажирских перевозках…

О человеке, судьбы других людей, которому не были безразличны, можно судить и по его развернувшейся кампании, направленной для оказания помощи и поддержки гражданам, покинувшие территорию России в послевоенные годы. Несмотря на свое неугасаемое стремление воплотить мечту, многие даже и не подозревают, что известный изобретатель Игорь Сикорский вложил весомый вклад и в развитие общественной жизни для людей, эмигрирующих в Америку – школы, церковь, кружки и советы – все это эмигранту было под силу.

Игорь Сикорский известен также своим религиозным творчеством в православии, поскольку является внуком православного священника – детство для мальчика не могло проходить без прочтения "Евангелия" и каждодневных молитв. Об этом свидетельствует книга Сикорского — трактат одной из известных православных молитв, которая вышла в публикацию в 1941 году («Послание молитвы Господней»).

Игорь Сикорский вошел в историю как человек-гений, человек-изобретатель, человек, который жил с идеей сделать мир лучше. Заложенное в его детском воспитании широкое мировоззрение, любовь и поощрение родителей в любых начинаниях и увлечениях сына воспитали и взрастили в нем неугасаемое стремление создать, достичь и воплотить в жизнь лучшее…

Вот как самые смелые и невинные мечты мальчика могут изменить мир, а страсть к новым увлечениям — воплотить мечту в реальность.

Украина богата своими великими гениями навсегда изменившие ход истории для светлого и лучшего будущего. Несомненно, такие люди есть и среди нас и будут в наших следующих поколениях. Необходимо просто верить, трудиться и знать, что невозможное — возможно, что будущее зависит от нас самих и его можно воплотить в настоящее, хоть порой жизненные обстоятельства могут меняться и заставляют меняться нас самих.