Харьков: история происхождения улицы Рымарской

Харьков – это один из старых и крупных городов, который начали заселять жители с разных уголков Левобережной Украины. Город, где разворачивали свою торговлю ремесленники, мастерские, открывались заводы и строились дома.

Первоначально застройка на новых образовавшихся улицах возводилась только деревянными домами, понемногу с середины и конца XVIII века дома стали перестаивать на каменные, появлялись новые хозяева, застраивались новые кварталы с разной архитектурой, бурлила жизнь.

Одной из первых и старинных улиц в Харькове носит название Рымарская. Еще с XVII века рымари или лымари проживали в Харькове (их еще называли шорниками). Это люди, которые мастерски изготовляли конные упряжи, сбруи и разного рода изделий из кожи.

С приходом XIX века известно, что центральные города Российской империи начали расширяться и увеличиваться из-за приезжих. Поэтому уже во второй половине XIX столетия была обустроена конка – это городской транспорт или железная городская дорога: кони, запряжённые в повозку, двигались по улицам в определенном направлении. И для удобного их передвижения на тяжелых участках дороги для колес прокладывали металлические рельсы.

Рымари (шорники), когда кони были основным способом передвижения, полностью оборудовали повозку и конную упряжь, то есть оббивали пассажирские экипажи, изготавливали ремни, конные сбруи, чемоданы для поездок.

Существует мнение, что никаких рымарей по этой улице не проживало и все их цеха находились на окраине города, поскольку само производство и выделка кожи имеет неприятный запах.

Что послужило причиной назвать именно улицу Рымарской — неизвестно, но некоторые факты могут также считаться основными, например, старший цеха рымарей был по фамилии Лымарь, а один солдат военного гарнизона города Харькова, проживавший на этой улице с семьей, носил фамилию Рымаренко.

Возможно все же сами мастерские или магазины рымарей работали в центре Харькова, но достоверных фактов нет.

По сути, сама улица сформировалась еще до середины XVIII столетия, примерно до 1760 года. Жили на ней сотенные и дома стояли только по правую сторону с четными номерами. Сама улица не носила официального названия лишь именовалась людьми, которые просто ее называли улица Сушкова.

К концу XVIII века по улице начали вести застройки приезжими купцами и помещиками. Улица Рымарская была названа в период упорядочивания в городе домов и присвоений официальных названий улицам Харькова. Губернатор И. Бахтин в 1804 году поручил составить план города со всеми наименованиями улиц. Так и появилось название улицы Рымарская.

Рымарская была единожды переименована на улицу Клары Цеткин (1920–1941). Только после войны вернулось старое название.

Старая улочка содержит в себе много разной архитектуры, которая менялась, начиная с XVIII столетия. На ней проживали учёные и медики, купцы и офицеры, строились кооперативные дома, уже с начала XX века выстраивались доходные дома известных в Харькове архитекторов А. Ржепишевского и А. Гинзбурга.

Также по старой улочке Рымарской проживали Н. Хвылевой (украинский поэт и публицист), А. Шевченко (теоретик искусства, художник авангардист), партийный деятель Ф. Дзержинский, училась в гимназии известная народная артистка театра и кино Л. Гурченко, в одном из домов останавливалась К. Шульженко.

В каждом городе есть улочки, которые влюбляют в себя с первого раза, по которым хочется постоянно прогуливаться. У каждого человека найдется свое особенное место, где с любовью вдыхаешь ароматы улочки, растворяешься в ее атмосфере, наслаждаешься ее архитектурой. А если знаешь, кто на ней жил раньше и какую она хранит в себе историю или тайну - захватывает дух!