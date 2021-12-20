Гопак – боевой дух казака

Если вас спросят - какой образ возникает в ваших мыслях от слова «Украина» ? Что бы это могло быть? Конечно же многие могут ответить, что это полноводные и широкие реки, моря, архитектура и крепостные сооружения, степь, украинская песня, рушник, Леся Украинка и ее «Мавка», бандура, Карпаты, майдан, дороги. Но при любом ответе вы будете правы – все это и есть Украина и даже больше.

В Украине очень любят петь и танцевать. Но, как и в других странах и континентах, в Украине существует народный танец, который идентифицирует народность и принадлежность нации именно к своей стране. Именно о танце и будет наша статья.

Гопак – этот танец возник в казачьих войсках с XVI века на территории Запорожской Сечи, когда мужчины показывали друг другу свою прыть и умение в боевом мастерстве, поэтому гопак в своем значении был изначально только мужским показательным «танцем». И это естественно, если брать во внимание то, что в казачьих полках и в самой Сечи женщин не было, вернее их не допускали на территорию Сечи.

Гопак – название, как утверждают этнологи, произошло от слова «гоп» и от глагола «гопати» (скакать), которое казаки выкрикивали во время демонстрации своих боевых навыков. То есть это не был сам танец в нашем понимании, это было больше импровизацией. И в упоминаниях прошлых веков танец гопак носил название «козак».

В каждом движении «танца» закладывалось определенное его значение. В бою многие враги даже при полном вооружении оставались обезоружены ловкостью казаков. Быстрые, ловкие, хитрые – настолько тактика наших предков была эффективной, что они оставались практически неуязвимыми.

Вокруг казаков очень много ходят разных историй, легенд: какими они были непобедимыми в бою, какими силами они обладали и какими они были весельчаками… Особо выделяются среди них характерники. И чтобы стать таковым необходимо было пройти много испытаний в местах силы - на острове Хортица или в пустынных украинских степях.

Боевой гопак, который ничуть не хуже каратэ или тхэквондо, в 2017 году официально был признан, как вид национального боевого искусства Украины.

В движениях боевого гопака заложен непобедимый дух казака, который выражает борьбу за свободу, любовь к Украине, родной земле, а также твердую непоколебимость противостоять несправедливости над украинским народом.

Постепенно, этот танец перешел в забаву в быту. Когда казаки начали расселяться и оседать по всей Украине после роспуска и ликвидации казачества.

В современной интерпретации можно встретить гопак как народный, эстрадный танец с плясками, где выступают и женщины, и мужчины, так и боевой гопак, где в основном мужчины (в наше время уже и девушки овладевают боевым искусством гопака) соревнуются между собой своим мастерством.

На сцене гопак танцуется как одиночно, в этом случае его исполняет только мужчина, так и в коллективе вместе с женщинами, где в танце выстраиваются постановочные сцены. Гопак, как народный танец начал возрождаться в 40-е годы прошлого столетия в украинском ансамбле под руководством П. Вирского.

Песни и танец вели казаков на поле сражения против тысячных полков противников, поэтому было так важно подготовить свои тело и дух к жестокому и тяжелому бою. Вот почему казаки славились своими песнями, а также танцем гопаком, своего рода обязательная тренировка, разминка перед боем.

Даже в фольклорно-эстрадном танце присутствуют движения такие, что без многолетней тренировки и без навыков танцору их не одолеть. Вращения, выпады и высокие прыжки: ловкость, быстрота и легкость в движении – это все делало казаков непобедимыми.

Благодаря предкам, сумевшим из поколения в поколение передать танец – гопак не забыт.