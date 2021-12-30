Фильмы под Новый год: что посмотреть в новогодние праздники

До Нового 2022 года осталось совсем немного, еще чуть-чуть. Как и всегда, мы нетерпеливо ждем начала нового отсчета, чтобы поскорей уже в следующем году сбылись все загаданные и самые заветные желания, случились только хорошие и самые неожиданные события и свершилось то, что каждый из нас так долго ждет.

Правда, становится немного страшно, потому что уходит еще один год, который промелькнул, пролетел, а Новый год, что вот-вот настанет, — еще неизвестно какие события он нам может принести. И все же это один из самых прекрасных и волшебных праздников в году. Его ждут все!

К новогодним праздникам все стремятся приобрести подарки для своих близких и родных, успеть сделать все домашние дела, чтобы встреча Нового года удалась и все спешные дела еще закончить в старом году. Многие приглашают гостей и родных к себе домой, кто-то любит отмечать в шумной и веселой компании, кто-то предпочитает клубную музыку и танцевать под любимые ритмы, кто-то бежит к главной елочке на центральную площадь, чтоб в новогодних огнях под шумный фейерверк и бой курантов начать первый день Нового года в предчувствии захватывающих событий. И есть многие из нас, которые любят проводить новогодний вечер за просмотром любимых кинофильмов.

Поэтому для вас мы подобрали фильмы с новогодней тематикой, которые будут интересны для всех возрастов. Всем увлекательного и веселого просмотра, и замечательных праздников.

Для романтиков

«Дневник Бриджит Джонс» – комедийная романтическая мелодрама о женщине, которая к своим 32-м годам до сих пор остается незамужней и со множеством комплексов, как она думает. Поэтому, чтобы избавиться от них и найти достойную пару для себя, Бриджит планирует на следующий год осуществить кардинальные изменения в своей жизни и решает завести дневник. В нем она пишет обо всем, в том числе - насколько она близка становится к своей цели.

«Интуиция» – в фильме рассказывают про двух людей, мужчину и женщину, которые случайным образом встретились на распродаже в предновогодней суете. Им удалось обменяться контактами, и вот здесь уже начинается удивительная история, как этот же удачный случай вновь сводит судьбы этой очаровательной пары.

«Отпуск по обмену» – романтический и увлекательный фильм, где две женщины, находясь в отпуске по обмену в Рождественские праздники, кардинально меняют свою жизнь. Им удается встретить именно тех людей, с которыми они становятся самими собой. Прекрасная праздничая и романтическая мелодрама.

Для всей семьи: детей и взрослых

«Три Орешка для Золушки» – очаровательная детская и добрая сказка про юную девушку, которая по воле судьбы становится неугодной в собственном доме после смерти родного отца. Ее мачеха каждый день придумывает самую тяжелую, черную работу по дому. Но все меняет неожиданная встреча в лесу с принцем королевства…

«Рождественская история» — мультфильм о том, как все же нужно быть близким к семейным традициям, радоваться встречам с родными, даже когда они нуждаются в материальной помощи, а ты единственный человек, кто может помочь.

Поучительная история о богатом скряге, который забыл, что такое дух Рождества.

«Один Дома» — история мальчика, который не растерялся в ситуации, а наоборот включил всю свою мальчишескую смекалку и самостоятельно расправился со злостной бандой воров.

Трое неизвестных пытаются пробраться в дом, с полной уверенностью в том, что в нем никого нет. Они даже не подозревают с кем им придется столкнуться. Кевина в суматохе забывают дома. Самый младший в семье, он не всегда получал внимание от родителей и от своих брата и сестры. Но ситуация, когда он остается один дома, заставляет многих из родных осознать свои ошибки.

И нужно признать, что неизменной традицией в последний день уходящего года остается просмотр любимой всем нам киноленты:

«Ирония судьбы» – сколько бы фильм ни выходил на экраны телевизоров, без него уже многие не обходятся в Новогоднюю ночь. Здесь отличная актерская игра, музыка, юмор. Песни и самые смешные цитаты из этого фильма много людей знают наизусть.

Любовь – чувство, которое объединяет одинокие сердца; дарит надежду, любовь и поддержку, кто в этом нуждается. Любовь необходима каждому человеку…

Мы все ждем и верим в чудеса, сколько бы нам лет ни было. Поэтому пусть в новогоднюю ночь свершится самое лучшее для всех, а весь следующий год каждому принесет волшебство, и тот самый удачный случай, который делает невозможное возможным.