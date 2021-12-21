Федор Аполлонович Пироцкий и его электрический "голландец"

Многие из нас не задумываются сейчас, находясь в таком быстром ритме жизни, о предметах, которые в настоящее время являются уже посредственностью. В обычной повседневности они используются просто в своих нуждах и по назначению.

А когда-то эти предметы были изобретены впервые и ранее не существовали.

Наш общественный транспорт, а именно трамвай – вагончик, передвигается по улочкам на узкоколейных рельсах. Проектировка трамвая и разработка способа передвижения трамвая электрическим способом, как общественного транспорта, принадлежит полтавчанину Федору Аполлоновичу Пироцкому.

Что же именно создал Федор Пироцкий? С помощью подачи электроэнергии по металлическим проводам ему удалось запустить самостоятельно вагончик без запряжки коней на расстояние 200 метров.

О Федоре Пироцком известна лишь малая часть его биографии. Пироцкий родился в 1845 году в век изобретений, в семье помещиков, потомственных казаков. После упразднения казачества городовых казаков перевели в помещичий чин.

Изобретатель окончил Михайловскую артиллерийскую академию в 1871 году в Петербурге. После выпуска из академии, получив образование, офицер был направлен на службу в Главное артиллерийское управление в Петербурге. Одновременно он начинает изобретать новые способы передачи электроэнергии.

Известно, что в городах, были так называемые конки: коней впрягали повозку, которая катилась по выложенным рельсам. Они служили перевозкой и «транспортом» для большого количества людей.

В разработке Ф.Пироцкого исключались кони. Модернизированный трамвай должен был ехать самостоятельно. А так как уже в мире существовали механизмы, работа которых осуществлялась через подачу тока, мысли изобретателя были заняты идеей механизировать конку.

На протяжении 70-х годов XIX века Пироцкому удается перестроить вагон трамвая, разработать свой способ подачи электроэнергии и провести тестирование своего проекта.

Федор Аполлонович Пироцкий рассылал журналы со своей опубликованной научной статьей о подаче электроэнергии на большое расстояние всем лицам, кто мог бы заинтересоваться его проектом. Со своим научным докладом изобретатель выступил на Международной электротехнической выставке в Париже в 1880 году, где продемонстрировал подачу электроэнергии своим способом.

В этом же году, в 1880, Федор Пироцкий смог самостоятельно запустить переоборудованный по его проекту вагончик трамвая на проложенных линиях без конной тяги, только путем подачи тока по кабелям через генератор. Об этом успехе в Петербурге писали все газеты.

Трамвай Пироцкого не стал сразу популярным на территории Российской империи, но спустя год его разработками воспользовались браться Сименс, которые присутствовали на электротехнической выставке в Париже. И уже в конце 1881 года братья Сименс запустили первый электрический трамвай от Берлина до пригорода Лихтерфельд.

В Киеве первый электрический трамвай вышел на рельсы в 1892 году, а в Петербурге, он появился только в середине 1890-х годах, когда уже во всем мире они начали приобретать популярность.

Дослужиться до пенсии Ф. Пироцкому не удалось, ему досрочно приказали выйти в отставку. Свободный от службы он продолжал писать свои научные статьи в газетах и работать над новыми проектами.

Последние годы жизни Федор Пироцкий прожил в номерах гостиниц, поскольку имение, принадлежавшее ему по наследству, было изъято и передано в счет государства (как установилось — по причине неправильно записанной фамилии).

В 1989 году изобретатель скончался в нищете. Известно, что похороны были устроены в кредит его знакомыми. Место захоронение изобретателя Федора Аполлоновича Пироцкого находится в городе Олешки Херсонской области Украины.

Талантливому изобретателю, состоявшему на военной службе, не хватало только средств и высокого чина, чтобы его изобретение первым внедрилось на территории Российской империи, нежели в Берлине у братьев Сименс. Но так уж сложены наши люди, что их порывы, влечение и некий азарт, будоражащий их сознание, не остановить ни перед чем – они способны создавать больше, невзирая на насмешки судьбы. И как бы горестно ни складывалась судьба изобретателя, все же его вклад в электрификацию технических систем остался неоценимым.