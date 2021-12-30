Екатерина Билокур– гений украинской живописи

Украина отмечает 120 лет со дня рождения художницы, талант которой уничтожали самые родные. Дома ей ломали кисти и называли одержимой, но за границей она снискала мировую славу, удивление и восхищение.
Цветы, нарисованные Екатериной Билокур, узнают сразу, потому что они висят в воздухе и излучают свет. Между тем, Екатерина Билокур, как и все украинские крестьяне в СССР, не имела даже паспорта. Однако сила ее таланта была такой, что пробилась даже сквозь «железный занавес».
Цветы, нарисованные Екатериной Билокур, узнают сразу, потому что они висят в воздухе и излучают свет. Между тем, Екатерина Билокур, как и все украинские крестьяне в СССР, не имела даже паспорта. Однако сила ее таланта была такой, что пробилась даже сквозь «железный занавес».
"Матрица Свободы" собрала самые интересные факты из жизни Екатерины Билокур.
Родилась художница в селе Богдановка в Яготинском районе Киевской области. Эти извилистые улочки хранят память о Екатерине Билокур. А в небольшом доме, где всю жизнь прожила художница теперь музей. Родители были не бедными, но очень бережливыми. Юный талант даже не отдали в школу, хотя родители по тем меркам были доволно зажиточными людьми.
Когда девочка начала рисовать- точно никто не помнит. Да и были это наивные детские эскизы, нарисованные углей на лоскутках холста.
Когда девочка начала рисовать- точно никто не помнит. Да и были это наивные детские эскизы, нарисованные углей на лоскутках холста.
“Примерно лет в 6- я разрисовала фигурками лошадей всю школьную тетрадь младшего брата Грицька.- Ах ты, поганка- кричал отец. Тетрадь разорвали в куски. С тех пор мне не давали ни бумагу, ни карандаши”,- говорится в воспоминаниях художницы.
Базовые навыки чтения и письма Белокур приобрела самостоятельно- дома. И сколько она потом не пыталась поступить в училище или техникум, показывая свои рисунки- ей отказывали, ссылаясь на отсутствие надлежащего образования.
Кисти и краски делала сама
Базовые навыки чтения и письма Белокур приобрела самостоятельно- дома. И сколько она потом не пыталась поступить в училище или техникум, показывая свои рисунки- ей отказывали, ссылаясь на отсутствие надлежащего образования.
Кисти и краски делала сама
Красота природы, бесконечное количество оттенков на лепестках цветов, игра света и тени в прохладе левад- все это неотступно «ходило за мной», писала Екатерина Билокур, и заставляло рисовать. Чтобы рисовать картины, которые, как она сама говорила, рождались у нее в голове. Екатерина использовала все, что было под рукой.
Белокур не рвала цветы
Цветы для Екатерины Билокур были воплощением самой нарядной красоты бытия. Художница их никогда не рвала, потому что считала это убийством. Рисуя цветы, Белокур шла с мольбертом к ним и работала над картиной у мальв или кустов георгин. Часто, задумав нарисовать какой- нибудь цветок, Екатерина Билокур проходила много километров, пока не находила его. «Цветы, как люди,- живы, имеют душу! А сорванный цветок- уже не цветок», говорила художница.
Хотела умереть из-за запрета рисовать
Хотела умереть из-за запрета рисовать
Екатерина Билокур была чужда среди своих, никто из непосредственного окружения не понимал ее страсти к рисованию. Кто- то высмеивал, а кто- то просто считал ее чудачкой. Поэтому девушка мало общалась со сверстниками. Она должна была делать всю тяжелую сельскую работу по хозяйству и на огороде, а потом бежала рисовать. Живопись стала ее единственной любовью, ее единственным увлечением. Родители упрекали дочь в том, что никто ее не сватает, обзывали и унижали. Такие скандалы, как правило, завершались запретом рисовать и уничтожением рисунков.
Осенью 1934 года, доведенная до отчаяния, Екатерина Билокур побежала топиться к реке. Зашла за грудью в ледяную воду и стояла там, прощаясь с жизнью. Это увидела мать и, к счастью, художницу, о которой позже узнает мир удалось спасти. Однако Билокур очень простудилась и долго выходила из тяжелого нравственного состояния и болезней. Простуженные осенью ноги- всю жизнь давали о себе знать.
Белокур и театр
Осенью 1934 года, доведенная до отчаяния, Екатерина Билокур побежала топиться к реке. Зашла за грудью в ледяную воду и стояла там, прощаясь с жизнью. Это увидела мать и, к счастью, художницу, о которой позже узнает мир удалось спасти. Однако Билокур очень простудилась и долго выходила из тяжелого нравственного состояния и болезней. Простуженные осенью ноги- всю жизнь давали о себе знать.
Белокур и театр
Была в жизни Екатерины Билокур, кроме рисования, еще одна отдушина.Руководила драматическимкружком в сельском клубе, сама выступала на сцене. Втайне от родителей, Екатерина рисовала декорации для постановок.
В 1940 году, в родное село Билокур приезжает Владимир Хитько из областного Дома народного творчества, и художница дает ему несколько своих работ. В последствии данного знакомства открывается первая в жизни персональная выставка художницы состоявшая из 11 картин. Выставка имела такой успех, что Белокур направили в Москву в сопровождении Хитька.
В 1940 году, в родное село Билокур приезжает Владимир Хитько из областного Дома народного творчества, и художница дает ему несколько своих работ. В последствии данного знакомства открывается первая в жизни персональная выставка художницы состоявшая из 11 картин. Выставка имела такой успех, что Белокур направили в Москву в сопровождении Хитька.
В 1944 году, после освобождения от нацистской оккупации, Музей украинского народного декоративного искусства покупает у Екатерины Белокур ее полотна.
Отказалась нарисовать портрет Сталина
Екатерина Билокур всю жизнь мечтала иметь соответствующие условия для рисования. Чтобы ничего и никто не отвлекал ее от творчества, чтобы было где- то место, которое давало бы ему личную и творческую свободу. Она мечтала вырваться из деревни, которая так враждебно встретила ее дар, мечтала быть поближе к среде художников. Искусствоведы говорят, что художница хотела иметь квартиру в Киеве, но сама отказалась от этой мечты не захотев рисовать портрет «великого вождя». В 1947 году художницы предложили нарисовать портрет Сталина, и если бы портрет понравился- это открыло бы перед ней все двери. Но Билокур отказалась.
Стремилась к признанию среди профессиональных художников
Из писем Екатерины Билокур видно, что художница мечтала о том, чтобы ее работы признали профессиональные художники. Несмотря на отсутствие образования и должной художественной среды для общения, Екатерина Билокур отчаянно стремилась к славе настоящего художника, считает американская исследовательница творчества и жизни украинской художницы Дженнифер Кан.
«Художников самоучек часто хвалят, в частности, за то, что они не стремятся к продаже своих работ и их признанию потомками. Но из писем Екатерины Билокур мы видим, что ей не нравилось, что ее называли народной художницей или примитивистом. Она хотела быть художником с большой буквы», – говорит Дженнифер Кан.
Париж и Пикассо
В 1949 году Екатерину Билокур приняли в Союз художников Украины. Ее картины выставляются в Киеве и Москве. Однако, везде ее творчество подавали в качестве примера «счастливой жизни и развития тружеников колхозного строя».
«Художников самоучек часто хвалят, в частности, за то, что они не стремятся к продаже своих работ и их признанию потомками. Но из писем Екатерины Билокур мы видим, что ей не нравилось, что ее называли народной художницей или примитивистом. Она хотела быть художником с большой буквы», – говорит Дженнифер Кан.
Париж и Пикассо
В 1949 году Екатерину Билокур приняли в Союз художников Украины. Ее картины выставляются в Киеве и Москве. Однако, везде ее творчество подавали в качестве примера «счастливой жизни и развития тружеников колхозного строя».
А в 1954 году три картины Белокур:"Царь Колос", "Березка" и "Колхозное поле" были включены в экспозицию советского искусства на Международной выставке в Париже. Там их увидел Пабло Пикассо и сказал восторженно: «Если бы у нас была художница такого уровня мастерства, то заставили бы заговорить о ней весь мир».
В последние годы жизни художница не прекращала писать картины. В 1959 были созданы шедевры "Пионы", "Букет цветов", "Цветы и овощи", "Натюрморт". Она тяжело болела, давались признаки нищеты тогдашнего сельского быта, неустроенность в личной жизни, болезнь матери.
Покинула мир бренный Екатерина Билокур на 61 году жизни- 9 июня 1961 года.
♦ В доме семьи Белокуров в Богдановке в 1977 году открыли Музей-усадьбу Екатерины Билокур.
♦ В Яготине есть памятник художнице.
♦В 2000 году к 100летию со дня рождения Белокур Национальный банк Украины выпустил юбилейную монету.
♦В 2004 году была основана ежегодная премия имени Екатерины Билокур за выдающиеся произведения традиционного народного искусства.
♦В 2011 году вышло в свет двухтомное исследование жизни и творчества художницы- «Екатерина Билокур». Туда вошла переписка Белокур с ее современниками-художниками и искусствоведами, а также исследование творчества Белокур украинских и зарубежных авторов.
♦В 2011 году вышло в свет двухтомное исследование жизни и творчества художницы- «Екатерина Билокур». Туда вошла переписка Белокур с ее современниками-художниками и искусствоведами, а также исследование творчества Белокур украинских и зарубежных авторов.
♦Коллекция полотен Екатерины Билокур находится в Национальном музее украинского народного декоративного искусства, расположенного на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
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