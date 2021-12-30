Екатерина Билокур– гений украинской живописи

01:08 30 Декабрь Киев, Украина

Украина отмечает 120 лет со дня рождения художницы, талант которой уничтожали самые родные. Дома ей ломали кисти и называли одержимой, но за границей она снискала мировую славу, удивление и восхищение.



Цветы , нарисованные Екатериной Билокур , узнают сразу , потому что они висят в воздухе и излучают свет . Между тем , Екатерина Билокур , как и все украинские крестьяне в СССР , не имела даже паспорта . Однако сила ее таланта была такой , что пробилась даже сквозь « железный занавес ».

" Матрица Свободы " собрала самые интересные факты из жизни Екатерины Билокур .

Родилась художница в селе Богдановка в Яготинском районе Киевской области . Эти извилистые улочки хранят память о Екатерине Билокур . А в небольшом доме , где всю жизнь прожила художница теперь музей . Родители были не бедными , но очень бережливыми . Юный талант даже не отдали в школу , хотя родители по тем меркам были доволно зажиточными людьми .



Когда девочка начала рисовать- точно никто не помнит . Да и были это наивные детские эскизы , нарисованные углей на лоскутках холста .

“ Примерно лет в 6- я разрисовала фигурками лошадей всю школьную тетрадь младшего брата Грицька .- Ах ты , поганка- кричал отец . Тетрадь разорвали в куски . С тех пор мне не давали ни бумагу , ни карандаши ”,- говорится в воспоминаниях художницы .



Базовые навыки чтения и письма Белокур приобрела самостоятельно - дома . И сколько она потом не пыталась поступить в училище или техникум , показывая свои рисунки- ей отказывали , ссылаясь на отсутствие надлежащего образования .



Кисти и краски делала сама

Красота природы , бесконечное количество оттенков на лепестках цветов , игра света и тени в прохладе левад- все это неотступно « ходило за мной », писала Екатерина Билокур , и заставляло рисовать . Чтобы рисовать картины , которые , как она сама говорила , рождались у нее в голове. Екатерина использовала все , что было под рукой .



Белокур не рвала цветы

Цветы для Екатерины Билокур были воплощением самой нарядной красоты бытия . Художница их никогда не рвала , потому что считала это убийством . Рисуя цветы , Белокур шла с мольбертом к ним и работала над картиной у мальв или кустов георгин . Часто , задумав нарисовать какой- нибудь цветок , Екатерина Билокур проходила много километров , пока не находила его . « Цветы , как люди ,- живы , имеют душу ! А сорванный цветок- уже не цветок », говорила художница .



Хотела умереть из - за запрета рисовать

Екатерина Билокур была чужда среди своих , никто из непосредственного окружения не понимал ее страсти к рисованию . Кто- то высмеивал , а кто- то просто считал ее чудачкой . Поэтому девушка мало общалась со сверстниками . Она должна была делать всю тяжелую сельскую работу по хозяйству и на огороде , а потом бежала рисовать . Живопись стала ее единственной любовью , ее единственным увлечением . Родители упрекали дочь в том , что никто ее не сватает , обзывали и унижали . Такие скандалы , как правило , завершались запретом рисовать и уничтожением рисунков .



Осенью 1934 года , доведенная до отчаяния , Екатерина Билокур побежала топиться к реке . Зашла за грудью в ледяную воду и стояла там , прощаясь с жизнью . Это увидела мать и , к счастью , художницу , о которой позже узнает мир удалось спасти . Однако Билокур очень простудилась и долго выходила из тяжелого нравственного состояния и болезней . Простуженные осенью ноги- всю жизнь давали о себе знать .



Белокур и театр

Была в жизни Екатерины Билокур , кроме рисования , еще одна отдушина . Руководила драматическимкружком в сельском клубе , сама выступала на сцене . Втайне от родителей , Екатерина рисовала декорации для постановок .



В 1940 году , в родное село Билокур приезжает Владимир Хитько из областного Дома народного творчества , и художница дает ему несколько своих работ . В последствии данного знакомства открывается первая в жизни персональная выставка художницы состоявшая из 11 картин . Выставка имела такой успех , что Белокур направили в Москву в сопровождении Хитька.

В 1944 году , после освобождения от нацистской оккупации , Музей украинского народного декоративного искусства покупает у Екатерины Белокур ее полотна .

Отказалась нарисовать портрет Сталина

Екатерина Билокур всю жизнь мечтала иметь соответствующие условия для рисования . Чтобы ничего и никто не отвлекал ее от творчества , чтобы было где- то место, которое давало бы ему личную и творческую свободу . Она мечтала вырваться из деревни , которая так враждебно встретила ее дар , мечтала быть поближе к среде художников . Искусствоведы говорят , что художница хотела иметь квартиру в Киеве , но сама отказалась от этой мечты не захотев рисовать портрет « великого вождя ». В 1947 году художницы предложили нарисовать портрет Сталина , и если бы портрет понравился- это открыло бы перед ней все двери . Но Билокур отказалась .

Стремилась к признанию среди профессиональных художников

Из писем Екатерины Билокур видно , что художница мечтала о том , чтобы ее работы признали профессиональные художники . Несмотря на отсутствие образования и должной художественной среды для общения , Екатерина Билокур отчаянно стремилась к славе настоящего художника , считает американская исследовательница творчества и жизни украинской художницы Дженнифер Кан .



« Художников самоучек часто хвалят , в частности , за то , что они не стремятся к продаже своих работ и их признанию потомками . Но из писем Екатерины Билокур мы видим , что ей не нравилось , что ее называли народной художницей или примитивистом . Она хотела быть художником с большой буквы », – говорит Дженнифер Кан .



Париж и Пикассо



В 1949 году Екатерину Билокур приняли в Союз художников Украины . Ее картины выставляются в Киеве и Москве . Однако , везде ее творчество подавали в качестве примера « счастливой жизни и развития тружеников колхозного строя ».

А в 1954 году три картины Белокур:" Царь Колос", " Березка" и " Колхозное поле" были включены в экспозицию советского искусства на Международной выставке в Париже . Там их увидел Пабло Пикассо и сказал восторженно : « Если бы у нас была художница такого уровня мастерства , то заставили бы заговорить о ней весь мир ».



В последние годы жизни художница не прекращала писать картины . В 1959 были созданы шедевры " Пионы ", " Букет цветов ", " Цветы и овощи ", " Натюрморт ". Она тяжело болела , давались признаки нищеты тогдашнего сельского быта , неустроенность в личной жизни , болезнь матери .

Покинула мир бренный Екатерина Билокур на 61 году жизни - 9 июня 1961 года .

Несколько фактов о почитании творчества Екатерины Билокур



♦ В доме семьи Белокуров в Богдановке в 1977 году открыли Музей - усадьбу Екатерины Билокур .

♦ В Яготине есть памятник художнице .

♦В 2000 году к 100 летию со дня рождения Белокур Национальный банк Украины выпустил юбилейную монету .

♦В 2004 году была основана ежегодная премия имени Екатерины Билокур за выдающиеся произведения традиционного народного искусства .



♦В 2011 году вышло в свет двухтомное исследование жизни и творчества художницы- « Екатерина Билокур ». Туда вошла переписка Белокур с ее современниками - художниками и искусствоведами , а также исследование творчества Белокур украинских и зарубежных авторов .

♦Коллекция полотен Екатерины Билокур находится в Национальном музее украинского народного декоративного искусства , расположенного на территории Национального Киево - Печерского историко - культурного заповедника .







