Екатерина Билокур– гений украинской живописи

01:08 30 Декабрь Киев, Украина

Украина отмечает 120 лет со дня рождения художницы, талант которой уничтожали самые родные. Дома ей ломали кисти и называли одержимой, но за границей она снискала мировую славу, удивление и восхищение.

Цветынарисованные Екатериной Билокурузнают сразупотому что они висят в воздухе и излучают светМежду темЕкатерина Билокуркак и все украинские крестьяне в СССРне имела даже паспортаОднако сила ее таланта была такойчто пробилась даже сквозь «железный занавес».
 
"Матрица Свободысобрала самые интересные факты из жизни Екатерины Билокур.
 
                                                                                                         Фото: Билокур
Родилась художница в селе Богдановка в Яготинском районе Киевской областиЭти извилистые улочки хранят память о Екатерине БилокурА в небольшом домегде всю жизнь прожила художница теперь музейРодители были не беднымино очень бережливымиЮный талант даже не отдали в школухотя родители по тем меркам были доволно зажиточными людьми.

Когда девочка начала рисовать- точно никто не помнитДа и были это наивные детские эскизынарисованные углей на лоскутках холста.
 
Примерно лет в 6- я разрисовала фигурками лошадей всю школьную тетрадь младшего брата Грицька.- Ах тыпоганка- кричал отецТетрадь разорвали в кускиС тех пор мне не давали ни бумагуни карандаши”,- говорится в воспоминаниях художницы.

Базовые навыки чтения и письма Белокур приобрела самостоятельнодомаИ сколько она потом не пыталась поступить в училище или техникумпоказывая свои рисунки- ей отказывалиссылаясь на отсутствие надлежащего образования.

Кисти и краски делала сама
 
Красота природыбесконечное количество оттенков на лепестках цветовигра света и тени в прохладе левад- все это неотступно «ходило за мной», писала Екатерина Билокури заставляло рисоватьЧтобы рисовать картиныкоторыекак она сама говориларождались у нее в голове. Екатерина использовала всечто было под рукой.

Белокур не рвала цветы
 
Цветы для Екатерины Билокур были воплощением самой нарядной красоты бытияХудожница их никогда не рвалапотому что считала это убийствомРисуя цветыБелокур шла с мольбертом к ним и работала над картиной у мальв или кустов георгинЧастозадумав нарисовать какой- нибудь цветокЕкатерина Билокур проходила много километровпока не находила его. «Цветыкак люди,- живыимеют душуА сорванный цветок- уже не цветок», говорила художница.

Хотела умереть из-за запрета рисовать
 
Екатерина Билокур была чужда среди своихникто из непосредственного окружения не понимал ее страсти к рисованиюКто- то высмеивала кто- то просто считал ее чудачкойПоэтому девушка мало общалась со сверстникамиОна должна была делать всю тяжелую сельскую работу по хозяйству и на огородеа потом бежала рисоватьЖивопись стала ее единственной любовьюее единственным увлечениемРодители упрекали дочь в томчто никто ее не сватаетобзывали и унижалиТакие скандалыкак правилозавершались запретом рисовать и уничтожением рисунков.

Осенью 1934 годадоведенная до отчаянияЕкатерина Билокур побежала топиться к рекеЗашла за грудью в ледяную воду и стояла тампрощаясь с жизньюЭто увидела мать ик счастьюхудожницуо которой позже узнает мир удалось спастиОднако Билокур очень простудилась и долго выходила из тяжелого нравственного состояния и болезнейПростуженные осенью ноги- всю жизнь давали о себе знать.

Белокур и театр 
 
Была в жизни Екатерины Билокуркроме рисованияеще одна отдушина.Руководила драматическимкружком в сельском клубесама выступала на сценеВтайне от родителейЕкатерина рисовала декорации для постановок.

В 1940 годув родное село Билокур приезжает Владимир Хитько из областного Дома народного творчестваи художница дает ему несколько своих работВ последствии данного знакомства открывается первая в жизни персональная выставка художницы состоявшая из 11 картинВыставка имела такой успехчто Белокур направили в Москву в сопровождении Хитька.
 
В 1944 годупосле освобождения от нацистской оккупацииМузей украинского народного декоративного искусства покупает у Екатерины Белокур ее полотна.
 
Отказалась нарисовать портрет Сталина 
 
Екатерина Билокур всю жизнь мечтала иметь соответствующие условия для рисованияЧтобы ничего и никто не отвлекал ее от творчествачтобы было где- то место, которое давало бы ему личную и творческую свободуОна мечтала вырваться из деревникоторая так враждебно встретила ее дармечтала быть поближе к среде художниковИскусствоведы говорятчто художница хотела иметь квартиру в Киевено сама отказалась от этой мечты не захотев рисовать портрет «великого вождя». В 1947 году художницы предложили нарисовать портрет Сталинаи если бы портрет понравился- это открыло бы перед ней все двериНо Билокур отказалась.
 
Стремилась к признанию среди профессиональных художников 
 
Из писем Екатерины Билокур видночто художница мечтала о томчтобы ее работы признали профессиональные художникиНесмотря на отсутствие образования и должной художественной среды для общенияЕкатерина Билокур отчаянно стремилась к славе настоящего художникасчитает американская исследовательница творчества и жизни украинской художницы Дженнифер Кан.

«Художников самоучек часто хвалятв частностиза точто они не стремятся к продаже своих работ и их признанию потомкамиНо из писем Екатерины Билокур мы видимчто ей не нравилосьчто ее называли народной художницей или примитивистомОна хотела быть художником с большой буквы», – говорит Дженнифер Кан.

Париж и Пикассо

В 1949 году Екатерину Билокур приняли в Союз художников УкраиныЕе картины выставляются в Киеве и МосквеОднаковезде ее творчество подавали в качестве примера «счастливой жизни и развития тружеников колхозного строя».
                                                                                                               Фото: "Колхозное поле"
 
А в 1954 году три картины Белокур:"Царь Колос", "Березка" и "Колхозное поле" были включены в экспозицию советского искусства на Международной выставке в ПарижеТам их увидел Пабло Пикассо и сказал восторженно: «Если бы у нас была художница такого уровня мастерствато заставили бы заговорить о ней весь мир».

В последние годы жизни художница не прекращала писать картиныВ 1959 были созданы шедевры "Пионы", "Букет цветов", "Цветы и овощи", "Натюрморт". Она тяжело болеладавались признаки нищеты тогдашнего сельского бытанеустроенность в личной жизниболезнь матери.
                                                                                                               Фото: Пионы
Покинула мир бренный Екатерина Билокур на 61 году жизни9 июня 1961 года.
Несколько фактов о почитании творчества Екатерины Билокур
                                                                                         Фото: Памятник
 

♦ В доме семьи Белокуров в Богдановке в 1977 году открыли Музей-усадьбу Екатерины Билокур
 
♦ В Яготине есть памятник художнице
 
♦В 2000 году к 100летию со дня рождения Белокур Национальный банк Украины выпустил юбилейную монету
 
♦В 2004 году была основана ежегодная премия имени Екатерины Билокур за выдающиеся произведения традиционного народного искусства.

♦В 2011 году вышло в свет двухтомное исследование жизни и творчества художницы- «Екатерина Билокур». Туда вошла переписка Белокур с ее современниками-художниками и искусствоведамиа также исследование творчества Белокур украинских и зарубежных авторов
 
♦Коллекция полотен Екатерины Билокур находится в Национальном музее украинского народного декоративного искусстварасположенного на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

 

                                                                                        Фото: Музей
                                                                                           