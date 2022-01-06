Его вклад бесценен: самый знаменитый украинский пчеловод

22:04 06 Январь Киев, Украина

Украинский пчеловод, изобретатель рамочного улья Петр Прокопович надолго закрепил за Украиной статус "медоносной земли" и фактически дал начало современному производству меда.



Петр Иванович Прокопович родился 10 июля 1775 года в селе Митченках близ Батурина. Сын священника, дворянина, потомка известного казацкого рода учился в Киево-Могилянской академии, служил в Переяславском конно-егерском полку, а после отставки увлекся пчелами, благодаря младшему брату, который имел небольшую пасеку (пчел тогда содержали в дуплянках).



С 1799 года Петр окончательно решил посвятить жизнь пчеловодству. В 1808 г. пасека уже насчитывала 580 ульев. Прокопович имел большую библиотеку, выписывал специальную литературу о пчелах из-за границы, изучал биологию пчел, жизнь пчелиной семьи.



В 1814 году изобрёл первый в мире разборный рамочный улей. Применение рамки позволило пчеловодам свободно осматривать пчелиную семью, предотвращать болезни пчел.



Благодаря улию Прокоповича пчеловоды стали забирать мед без окуривания, наносящего дымом вред пчелам. В настоящее время рамкой украинского пчеловода пользуются миллионы пчеловодов во всем мире.



Еще одно выдающееся изобретение Прокоповича – деревянная перегородка с отверстиями, через которые проходят только рабочие пчелы, что позволяет получать чистый мед в рамках.



Осознав ценность своего изобретения, Прокопович основал школу пасечников в родном селе на Черниговщине, а с 1830 г. перевел ее на хутор Пальчики, купленный специально для этой цели. Обучение велось на украинском языке и длилось два года. Кроме того, школа была и общеобразовательной, где учились грамоте. В школу за опытом приезжали специалисты из Германии, Польши, Швеции.



За 53 года существования школы из нее вышло более 700 квалифицированных пчеловодов.



Уже в 1839 г. П. Прокопович имел почти три тысячи пчелосемей, которые приносили хозяину до 20 тыс. руб. ежегодной прибыли. Впоследствии его пасека стала самой большой в мире и насчитывала 10 000 пчелосемей. Также являлся автором более 60 статей по пчеловодству.



Передовая общественность высоко ценила благородную деятельность Петра Прокоповича. К нему в гости приезжали Николай Костомаров, Михаил Максимович.



«Славный великий пасечник», – так назвал его Тарас Шевченко, лично знакомый с ним и в 1843 году посетивший Петра Прокофьевича. Там в Пальчиках Тарас Григорьевич нарисовал свою известную картину «На пасеке».







Слава о пальчиковском пчеловодстве раздавалась по всей Российской империи и доносилась даже за границу. Батуринщина считалась центром пчеловодства. Пасеку Прокоповича даже посетил император Николай I. Ему так понравился продукт нашего земляка, что он распорядился заключить постоянные поставки меда в царский двор.



Уже став успешным пчеловодом Петр Прокопович женился. Его сын Степан увлекся пасекой и затем продолжил дело отца.



Последние годы своей жизни Петр Иванович провел на собственной пасеке в Пальчиках. Он печатался в русских профессиональных журнальчиках и занимался подготовкой юного поколения пчеловодов.



3 апреля 1850 года, на 75 году жизни Петр Прокофьевич умер. Его похоронили в подвале под 200-летними липами в Пальчиках.



Через 29 лет после смерти пчеловода, имперские власти уничтожили школу – вместе с пасеками погибли рукописи неизданной книги, а также его портреты.



♦ В 1975 году именем Прокоповича был назван институт пчеловодства в Гадяче.



♦ Образ великого пасечника воспроизвели на почтовой марке.



♦ Поэт Виктор Коломиец написал поэму «Пастух пчел», посвященную П.Прокоповичу.



♦ Самый первый и оригинальный памятник пчеловоду установлен в 1935 году во Львове. Он точно воссоздает изобретенный Прокофьем рамочный улей. Памятник изготовлен из известняка и украшен бронзовым медальоном с профилем выдающегося ученого и годами его жизни.



♦ Именем Петра Прокоповича назван Украинский институт пчеловодства.



♦ 8 июля 2015 года к 240-летию рождения Прокофьевича НБУ выпустил в обращение памятную монету номиналом 2 гривны.



♦ Улицы, названные в честь Петра Прокофьевича, находятся в Киеве и Нежине.



♦ 14 июля 2018 года в селе Пальчики, где похоронен Петр Прокопович, открыли памятный крест выдающемуся пчеловоду.