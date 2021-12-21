Дворец Грохольского и Терещенко в Червоном: хроники

В Житомирской области недалеко от столицы Украины в селе Червоное почти 200 лет до наших дней один помещик граф Арнольд Грохольский польского происхождения, земли которому переходили по наследству, выстроил себе дворец в распространенном и модном в то время архитектурном стиле неоготики, французского ренессанса и романтизма. Дворец украшали фонтаны, озера, парковые аллеи и высаженные липовые рощи.

Поскольку второй брак, равно как и первый, не принес потомства и наследие после смерти Грохольского перешло его супруге – княгине Ванде Радзивилл-Грохольской. В 1863 году вдова решила продать имение и, вероятно, она приняла выгодное предложение, поскольку ее землями заинтересовался сам граф Николай Терещенко. Это был известный на то время предприниматель, меценат и владелец сахарных заводов. Все внутреннее убранство и даже некоторые фамильные портреты перешли новым хозяевам.

Династия Терещенко всегда жила под лозунгом «Стремление к общественной пользе». Эти слова были увековечены на гербе их семьи. Основатель дворянской линии Терещенко стал Артемий Яковлевич, сын крестьянина из Глухова Сумской области.

Судьба каждого из членов династии Терещенко достойна внимания. Каждый из них сделал для Российской империи и для Украины, в частности, неоценимый вклад для общества. Терещенки занимались благотворительностью, развивали предпринимательство, вели застройку Киева: школ, приютов, музеев и не только. Интересовались искусством наравне с Третьяковым. Галерея Федора Терещенко старшего составляла коллекцию произведений искусства ничуть не хуже собраний самого Третьякова. Вклад династии Терещенко не остался не замеченным, их любили и уважали. И эти люди не стремились завладеть еще большим капиталом. Выдающуюся семью вела любовь к своему делу, которое могло принести пользу для всего общества...

Николай Терещенко передал дворец во владение своему младшему брату Федору Терещенко, который также славился почтенным и благородным человеком. Его благотворительность и меценатство были отмечены императором и вознаграждены почетными орденами Российской империи.

Новые хозяева, за все время проживания во дворце, внесли в здание свои изменения: что-то было перестроено или, наоборот, достраивалось. Но о пышном убранстве до сих пор пересказывают из уст в уста: мраморная лестница, люстры из венецианского стекла, домашний театр... Окрестности дворца и его архитектура были необычными. Фонтан-статуя «Три грации», который сохранился до наших времен, был сделан по заказу Федора Терещенко старшего и было одним из украшений дворца. Оригинал XVI века находится в Лувре.

Земли в Червоном действительно плодородные и богаты природными ресурсами. Терещенки, были деловыми людьми, выстроенный сахарный завод в 1870 году приносил прибыль. Этот завод действует и по сегодняшний день. В нем также существует музей дворца Терещенков. Во времена владения селом Червоное и дворцом хозяева всячески развивали эту местность, давая людям рабочие места.

Терещенко младший, сын Федора Терещенко, Федор Федорович, унаследовал дворец после смерти отца в 1894 году. Его увлечения не носили столь изысканный характер. В свои юные годы Федор увлекался воздухоплаванием и автомобилестроением, которые были популярны в начале XX века. Федор Федорович состоял в кружках по строению планеров, его увлечение к самолётостроению, способствовало в дальнейшем в 1909 году построить на территории дворца аэродром и мастерские для сбора планеров, впоследствии мастерские были переоборудованы в завод по сбору самолетов. Известно, что авиаконструктор Терещенко окончил школу пилота во Франции у самого Луи Блерио. В Червоном Терещенко со своей командой строит свои первые модернизированные самолеты, которые использовались во время Первой мировой войны. Новые модели он испытывал на своем аэродроме в Червоном. В музее завода сохранился договор между лётчиком испытателем и авиаконструктором Терещенко. Примечательно, что летчиком была первая женщина за штурвалом, — Любовь Голанчикова…

Федор Терещенко со студенческих лет дружил с авиаконструктором Игорем Сикорским, и многими другими изобретателями, увлеченными самолетостроением — это способствовало созданию уникальных моделей аэропланов в Российской империи.

Терещенко младший и его отец были людьми просветительскими их очень увлекали музыка, театр и кино. Об этом свидетельствуют разрушенные театральные и музыкальные площадки, где проходили разные выступления. Поговаривают, что даже сам Шаляпин был в этих местах.

Дворец Терещенко был всегда гостеприимен, в его стенах проходили балы и задушевные встречи. Гости могли оставаться в его стенах, поскольку дворец насчитывал около пятидесяти спален с отоплением, где приглашенные могли чувствовать себя комфортно.

Фёдор Терещенко вынужден был покинуть родные земли с приходом большевистской власти, они семьей переехали во Францию, туда же был перенесен авиаконструкторский завод Терещенко. Дом осиротел.

Все, что осталось во дворце, было безжалостно разворовано большевиками, после и сами жители вынесли вещи, что было им до пригодности. А есть то, что уцелело и теперь находится в музее сахарного завода.

В 20-е годы прошлого века в этом дворце разместили приют для беспризорников, в это же время во дворце произошёл пожар.

После Второй мировой войны во дворце было училище до 1990 года. С началом XXI века и по настоящее время в одной из части дворца разместился женский монастырь, а до этого, во времена 90-х, здание пустовало и нищало: были беспощадно вырваны деревянные полы и металлические украшения, в том числе и трубы.

Дворец Терещенко еще одно архитектурное строение середины XIX века, которые достойно нашего внимания не только как исторической ценности, но и как культурного наследия, стены которого давно просят реставрации.

Размещенные в нем организации в свое время не дали окончательно разрушится дворцу, но и не смогли в общей сложности сохранить всю его прелесть…

Возможно его руины и привлекают своей необычной красотой, но здание требует ремонта. Сохранить и приумножить – это в наших силах: все, что у нас осталось от предков и все то, что мы можем передать нашим следующим поколениям.