Династия Симиренко: зарождение украинского предпринимательства

Наверное, для каждого века присуще рождение людей, которые в неоценимом масштабе способны перевернуть сознания других, открывая миру новые перспективы и возможности. Столетия рождает людей-гениев и реформистов.

Симиренки – украинская династия, которая практически во всех сферах жизни дала толчок для развития Украины и смогла оставить свой неоценимый и бесценный вклад.

Многим эта фамилия знакома по названию одного из сортов яблони – и это совершенно верно. К выведению этого сорта династия имела непосредственное отношение.

Кто же эти люди, откуда они родом, какие их заслуги перед Украиной, чем они запомнились – мы хотим поделиться с вами, но больше остановиться и рассказать о Платоне Симиренко, украинском меценате и предпринимателе.

Федор Симиренко (1790 – 1867) — по родословной считается казаком. Его предки были отданы в крепостничество богатым мещанам по причине отказа присягнуть императрице. Поэтому не удивительно, откуда столько прыти, предприимчивости и неугомонной жажды Симиренко оказаться вновь свободным.

Федор Симиренко накопил необходимую сумму для выплаты родни из неволи. Он смог заработать свои первые капиталы на мельнице. Женившись на дочери Яхненко, Анастасии, два рода объединяются для расширения торговли. Так в 1830-е годы появляется крупная торговая компания Яхненко-Симиренко, которая была ведущей по продажам зерна, скота и много других товаров, а также имела несколько торговых точек в Новороссии.

Платон Симиренко (1821 – 1863), первенец Федора и Анастасии, родился в Киевской области. Человек, который любил свою родную землю, знал, какими усилиями давался тяжелый труд, и как украинцы ценили своих предков и свои ценности.

Симиренко один из успешных предпринимателей XIX века. Умение внедрять новые технологии для получения не только полной окупаемости капиталовложений, но и роста, и развития семейного бизнеса носило государственные масштабы.

Платон, сын своего отца-предпринимателя Федора Симиренко, образование получил в Париже. Европа молодому Симиренко показала направление, в котором она так стремительно двигалась. Получив знания в парижском институте и накопив увиденное, Платон с пылкой решительностью продолжает дело отца. Компания Яхненко-Симиренко строит цех по производству сахара, сахарные заводы в то время приносили немалую прибыль на территории Украины.

Позже, но уже в Черкасской области, откуда были сами родом Симиренки, Платон с европейским масштабом и технологиями строит паровой завод по переработке сахара и производству сахарной продукции. Продукция имела большой спрос, и Платон Федорович не останавливается на достигнутом — появляется машиностроительный завод по ремонту отдельных деталей для запуска работы механического аппарата сахарного завода, а также выпуску необходимых металлических изделий на продажу.

Платон Симиренко также не был чужд к доле своих подчиненных, поэтому работать у этого человека с добрым и открытым сердцем было за счастье. Всем работником была предоставлена не только достойная оплата труда, но и был построен городок, где для них создали все условия для жизни: работа, образование, медицина, досуг и отдых.

Многие могут не подозревать, что Симиренко сделал инвестиции и в судостроительство на Украине. Меценат Симиренко на базе построенного машиностроительного завода выпускает первые корабли. Так, название первых водных судов, спущенных по Днепру, стали «Украинец» и «Ярослав». Такой шаг помог расширить и основную деятельность, то есть открыть пути по воде для продажи сахарной продукции на экспорт.

В Млиеве Черкасской области Платон Симиренко высадил множество садовых деревьев, которые в последствии стали основой для деятельности его сына, всемирно признанного ученого помолога Льва Платоновича.

Еще такой факт, как издание и публикация «Кобзаря» Т. Шевченко, служит подтверждением того, что Платон Симиренко уделял внимание не только налаживанию и расширению бизнеса, но также вел культурно-просветительскую деятельность. Его добрые дела были направлены на общее признание своего народа.

Семейный бизнес–Яхненко-Симиренко процветал, но успешные предприниматели не забывали и про простой народ, откуда они сами были родом. Они устраивали благотворительности: кормили селян, выделяли средства на образование, поддерживали многие библиотеки закупкой книг.

К сожалению, столь головокружительные успехи и ярое распространение украинства мешали многим, в том числе и первым лицам России, поэтому со временем все административные права были отобраны, с чем Платон Симиренко смириться не смог.

Лев Платонович Симиренко (1855 – 1920), как и его отец-предприниматель, принес немало заслуг Украине, России и всему миру.

Молодой Лев, учась в Новороссийском университете, был осужден за участие в организации народников, и отправлен в ссылку, где работал по своей специальности садовником и уже там смог вывести некоторые виды деревьев, которые не погибали при минусовой температуре.

Вернувшись в родной дом в Млиев, Лев Симиренко впервые в мире создал помологический рассадник для селекции садовых культур, а также вывел плодово-ягодные культуры, которые могут расти в определенных климатических условиях. На базе своих исследовательских открытий в лаборатории, создал школу садовников. Его работы были признаны и оценены международными сообществами Европы.

Выведенный сорт яблони «Ренет-Симиренко» был назван в честь отца – Платона Симиренко.

Последователем Льва Симиренко стал его сын – Владимир Львович Симиренко (1891 – 1938) – профессор, помолог.

Рассадник Симиренко был национализирован и на его основе создали исследовательскую станцию для научных помологических работ.