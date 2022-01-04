15:02 04 Январь Киев, Украина





Почему именно в эти дни? Для украинцев слово "мать" издавна имело тройное содержание. Каждый год, в мае, после Пасхальных праздников, украинцы празднуют День матери

Символически именно весной пробуждается природа, извещая о рождении новой жизни. Для наших предков этот месяц был особенным. Они считали, что природа-мать великолепно одевает свою дочь – Землю – цветами и зеленью, чтобы та дарила людям жизнь.

С появлением христианства появился и образ Богоматери – самый счастливый и страждущий. Именно весной Пречистая Дева Мария благословила в Крестный путь своего единственного Сына – Спасителя.



День матери – не только государственный праздник, но и религиозный

В украинском фольклоре образ матери самый любимый: только более двухсот пословиц, а что говорить о легендах, песнях и преданиях. Традиционно из всех ролей женщины для украинцев именно роль матери сакральна.

Мать – это богиня рода, первая и мудрейшая воспитательница. Именно материнство играет ключевую роль в развитии общества. Начиная от продолжения рода и заканчивая закладыванием в детское сознание жизненных ценностей, воспитанием и формированием сознательной нации.

В то же время для украинцев праздник матери имеет не только давние корни, но и собственную особенность – тройное содержание значения самого слова: Божья Матерь, Мать-Украина и Мать, которая тебя родила.



Первая мать – Мария, породившая Иисуса Христа – Спасителя человечества, который своей смертью на кресте и чудесным Воскресением искупил все человечество от рабства греха. Ей молились еще украинские казаки, упрашивая о покровительстве и помощи.







Вторая мать – Мамочка Украина, которая символизирует нацию и ее этнические земли. Это родина-мать, где мы родились.



Третья мать – Мать, которая нас вынашивает, рождает, воспитывает и учит, заботится о нас и любит нас.

В мире Праздник матери официально начал отмечать после Первой мировой войны.





В начале прошлого века, в 1914 году, в Соединенных Штатах Праздник матери сделали государственным. С тех пор это событие приобрело новые традиции и успешно распространилось по Европе. Примечательно, что с приходом советской власти День матери в Украине официально запретили. Когда Украина наконец-то обрела независимость, общественные организации снова вернули этот праздник украинцам.



Немного предыстории



50 советских лет Праздник Матери был под запретом. Да-да, при советской власти День матери попал в список запрещенных. Более того, за публичное чествование мамы можно было попасть в тюрьму, а то и поплатиться собственной жизнью. И это не выдумки, а реалии того времени.



“В Украину Праздник матери пришел в конце 20-х годов прошлого столетия. Благодаря таким организациям, как "Просвита", Союз украинок, Союз украинской молодежи, ОУН, Праздник Матери быстро стал популярным среди украинского сообщества. Как правило, празднования происходили в читальнях Просвещения и народных домах: концерты, представления, чтение рефератов об истории и значении праздника. То есть делалось все возможное, чтобы воспитывать украинское общество в духе национальных традиций и идей.



Однако уже в 1939 г. советская власть запрещает деятельность всех политических партий и общественных организаций. Таким образом, были ликвидированы все религиозные праздники, а также День знаний, День героев и День матери. Это было время, когда за проявления духовного и национального не то, что осуждали – убивали.



В противоположность Дню матери большевики придумали 8 Марта. Праздник матери возобновился в конце 80-х годов прошлого века, в период национального возрождения Украины. Инициатором была организация "Союз Украинок". Так, Украина постепенно начала возвращаться к истокам украинской культуры”.





