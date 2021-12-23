Александр Мурашко – украинский портретист начала XX века

Сколько талантливых людей рождаются на Украине и сколько прекрасных, и неповторимых шедевров создаются такими людьми. Все свои внутренние переживания, любовь они переносят на листы своих книг и сочинений, снимают киноленты, пишут картины, создают предметы искусства и выстраивают необыкновенную архитектуру.

Художники Украины прошлых веков и нашей современности занимают не последнюю нишу в мировом искусстве. Их работы высоко ценятся.

Портретист Александр Мурашко получил популярность в начале XX века, когда его работы начали побеждать на международных конкурсах в Европе. В то время художник уже вернулся в Петербург после трёхгодичного образования в Париже и Мюнхене, предоставленном ему Академией художеств в Петербурге. В ней Мурашко с успехом в 1900 году защитил свою выпускную работу – «Похороны кошевого». Наставником и преподавателем в Академии был И. Репин.

К сожалению, всех достоверных и более точных биографических очерков жизни художника нет. О его судьбе было пересказано близкими, друзьями, соседями, учителями и его учениками. Благодаря переданным мемуарам жены А. Мурашко Маргариты от семьи Праховых (родственники Мурашко по линии жены), некоторые пробелы удалось восстановить.

Известный художник своего времени Александр Мурашко родился и умер в Киеве (1875–1919).

Александр Мурашко (Крачковский) был пасынком А. И. Мурашко. Мать Саши вышла замуж за иконописца, владельца собственной мастерской. Первое время их семья проживала в Черниговской области, но во время большого строительства Владимирского собора их семья переехала жить в Киев. У старшего Мурашко и Саши начали складываться очень сложные отношения, когда Саша пожелал идти своим путем в искусстве. И в свои 15 лет Александр принимает решения жить самостоятельно, отдельно от отца. Он продолжает работать в соборе и учиться в рисовальной школе дяди, Николая Мурашко. В этот трудный период дядя становится поддержкой для молодого А. Мурашко.

Юный Мурашко стремился к живописи иного характера. Его вдохновляли росписи стен Владимирского собора, где он много помогал своему отчиму и учился самостоятельно делать свои первые наброски. Так уж сложились обстоятельства, что он мог общаться с людьми, чьи имена уже были известны: В. Васнецов, В. Котарбинский, М. Врубель.

Историк А. Прахов также участвовал в судьбе Саши и помог юноше убедить отца уехать учиться в Петербург.

В Академию художеств в мастерскую Репина Саша поступил лишь спустя два года. До этого он обучался в художественном училище Петербурга при Академии.

Ученик Репина был способным и его старания не прошли даром, дипломная работа, которая называлась «Похороны кошевого», открыла ему путь в Европу, где он обучался новым течениям в художестве – импрессионизму и модернизму.

В Европе Мурашко учится три года: во Франции он пишет серии картин «Парижанки» об уличной жизни в кафе Парижа, в Мюнхене - обучается у А. Ажбе.

После обучения Мурашко возвращается в Петербург, пишет картины, выставляется в галереях.

Но он понимает, чтобы найти себя — Петербург не его место. Александр Мурашко принимает решение вернуться домой в Киев, в родные земли. В 1906 году художник останавливается в доме своего отца на улице Малой Житомирской, где он пишет картину «Карусель». Эта картина побеждает многочисленные международные выставки и делает его узнаваемым художником импрессионистом во всей Европе.

Его работы становятся насыщенными — так умело художник передает эмоции в колористике полотен, что оттенки цветов и полутонов смотрятся очень реалистично.

Личную жизнь А. Мурашко связал узами брака с Маргаритой, дочерью известного киевского адвоката Августа Крюгера. Они обвенчались в 1909 году. В 1913 году супруги удочерили девочку Катю.

Свои последние 10 лет художник писал портреты, преподавал в Киевском художественном училище, а также участвовал в общественной жизни Киева.

В 1913 году Мурашко открывает свою частную школу искусств в доме Гинзбурга в Киеве, в которой обучались мастерству сотни учеников.

Художника переполняли планы сделать Киев еще одним центром искусства в Европе, открыть лучшие школы, которые бы превосходили Петербург.

Одним из таких первых шагов стало открытие Украинской академии искусств в Киеве (ныне Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры), одним из основоположников и преподавателей которой стал А. Мурашко.

Но, к сожалению, многим планам художника не удалось сбыться. В середине 1919 года в одном из переулков на Лукьяновке недалеко от своего дома, дорогу ему перегородили трое неизвестных… Творческий рассвет художника оборвался на 43 году жизни.

Большая трудоспособность, упорство и совершенствование своего мастерства привели мастера к узнаваемости и признанию. Он смог найти себя: открыл собственную художественную студию, где он как педагог мог учить своих студентов новым течениям искусства и свободной технике рисования.

Многие картины его сохранились и были переданы в Национальный музей Украины в Киеве. Часть картин размещены в художественных музеях в разных городах Украины. Часть — находится в частных коллекциях ценителей искусства.

Картины мастера до сих пор вызывают восхищение. Поскольку его стиль ни с чем не перепутать, его работам нет равных: «Девушка в красной шляпе», «Карусель», «Благовещение», «Смерть кошевого» и т. д.

Первая половина XX столетия принесла много смертей: репрессии, гонения, войны…

Мы можем гордиться тем, что украинское искусство продолжает жить в картинах Александра Мурашко, которые выделяются из множества других...