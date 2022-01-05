19 ЯНВАРЯ – Праздник крещения или Иордан

19:11 05 Январь Киев, Украина





Сущность Крещения состоит в том, что, будучи безгрешным, Сын Божий взял на себя человеческие грехи и показал, что весь путь человеческий Он хочет пройти честно и до конца. Считается, что этот праздник свидетельствует о таинстве Святой Троицы. В тот день когда крестили Христа, по христианскому учению, людям явился Бог в трех



Подготовка:



Перед Крещением празднуется «Голодная кутья». Весь этот день ничего не едят. Садятся ужинать, когда уже засияет вечерняя заря. На столе исключительно постные приготовления, к примеру: рыба, вареники, блины, кутя и компот. «Крещение» с греческого языка переводится как «погружение в воду».Сущность Крещения состоит в том, что, будучи безгрешным, Сын Божий взял на себя человеческие грехи и показал, что весь путь человеческий Он хочет пройти честно и до конца. Считается, что этот праздник свидетельствует о таинстве Святой Троицы. В тот день когда крестили Христа, по христианскому учению, людям явился Бог в трех ипостасях: Бог Отец – в голосе, Сын Божий – во плоти, Дух Святой – в виде голубя.Перед Крещением празднуется «Голодная кутья». Весь этот день ничего не едят. Садятся ужинать, когда уже засияет вечерняя заря. На столе исключительно постные приготовления, к примеру: рыба, вареники, блины, кутя и компот.







Символ Крещения – вода. Именно с ней связаны основные традиции и ритуалы. Единожды в году она имеет особую силу исцеления. Ее можно как пить, так и освящать ею помещение. Хранится она, как правило, в течение всего года, считая, что все 365 дней она обладает чудодейственными способностями.



Еще одна неотъемлемая традиция Крещения – купание в водоемах, которые до этого были освящены священником. Совершают его в любую погоду. По древним обычаям, церемония освящения воды проходила под открытым небом, на берегах рек, ручьев, озер. Заранее делают прорубь в виде креста куда священник трижды опускает серебряный крест. Раньше его украшали барвинком и сосновыми иглами и поливали свекольным соком, от чего он становится багряно-красным, символизируя огонь. Так, над рекой у креста совершается обряд Иорданского водосвятия.



Все это действие осуществляют после вечерней службы от полуночи до полуночи с 18 на 19 января. По старым обычаям в освященную воду нужно окунуться полностью, с головой трижды, при этом крестятся и приговаривают: Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Кроме того, принято купаться в рубашках, а не в купальниках, чтобы не оголяться напоказ.



Этнографы отмечают, что в некоторых регионах Украины есть традиции умывания, а не купели. Отмечается, что молодые девушки в некоторых населенных пунктах просто умывались освященной водой из проруби, чтобы лицо всегда было красивым и свежим и чтобы щечки были розовыми.

Чего лучше не делать на Крещение:



♦ Запрещается убирать, вышивать.



♦ Строго запрещено ссориться и думать о плохом.



♦ Нельзя набирать воду с дурными мыслями, иначе она потеряет целебные свойства.



♦ Оставленная обувь за порогом, сулит болезни.



♦ Запрещено сплетничать, злословить, причинять боль и подлости: считается, что весь негатив вернется в тройном размере.



♦ Также не рекомендуется выбрасывать мусор, потому что вместе с ним можно избавиться от семейного счастья.

Приметы:



♦ 19 января – по мнению наших предков принято считать лучшим днем в году для заключения брака.



♦ Зайти в воду вслед за представителем сильного пола-удача в любовных делах гарантирована.



♦ Новое знакомство на Крещение, быть друзьями всю жизнь.



♦ Лучше не давать взаймы– люди верят, что весь год из рук будут вытекать деньги.



♦ Собачий лай - к деньгам.



♦ Не стоит в этот день выбрасывать мусор — иначе круглый год будешь нуждаться.



♦ Оттепель и пасмурная погода за окном - к урожаю.



♦ Солнечный день - прогнозирует знойное лето.



♦ Южный ветер – грозное лето.



♦ Сыпет снег — на урожай.



♦ Также, одним из обрядов в этот вечер есть щедрование – украинские песни с поздравлением с праздниками.



Крещение – это праздник единения человеческих душ и рождение новых надежд. Ежегодно, очищаясь освященной водой, мы как бы снова рождаемся, оставляя в прошлом все наши ссоры, недовольства и обиды.

Мы поздравляем всех, кто отмечает этот светлый праздник! Желаем духовного роста, любви, доброго здоровья, мудрости, мира и покоя!