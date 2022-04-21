Животные и коронавирус: самыми уязвимыми оказались кошки и обезьяны

18:24 21 июля Киев, Украина

При изучении влияния коронавируса на дыхательные пути различных животных и млекопитающих, самыми уязвимыми оказались кошки и обезьяны.

Об этом говорится в журнале Emerging Infectious Diseases.



Для того, чтобы это выяснить, ученые использовали уникальную коллекцию моделей культур клеток, выстилающих дыхательные пути различных домашних и диких животных 12 видов млекопитающих, включая макаку-резус, кошку, хорька, собаку, свинью, кролика, коз, крупный рогатый скот, ламу, верблюдов и два вида летучих мышей.



Оказалось, что коронавирус эффективно инфицировал только респираторные клетки кошек и обезьян.



"Наши результаты, вместе с предыдущими отчетами о вторичных переходах от человека к животным, требуют тщательного наблюдения для определения потенциальной роли кошек, обезьян и близкородственных видов как резервуаров вторичного распространения SARS-CoV-2", - подытожили авторы исследования.