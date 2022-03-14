Жертвами COVID-19 стали уже более 1,1 млн жителей земного шара

Исследователи университета Джона Хопкинса поделились свежими данными. В понедельник, 19 октября, количество инфицированных людей коронавирусом в мире пересекло отметку в 40 миллионов.
Также отмечается, что во всем мире жертвами болезни стали уже более 1,1 миллиона человек. Больше всего случаев продолжают фиксировать США, приближаясь к 8,2 миллиона, а также почти к 220 000 смертей.
Следующее самое большое количество случаев заболевания в Индии — около 7,6 миллионов и более 110 тыс. смертей. Бразилия занимает третье место по количеству инфицированных, зафиксировав 5,2 миллиона больных и более 150 тысяч смертей. В странах Европы количество смертей превысило 200 тысяч, количество инфицированных — 4,8 миллиона.
Согласно данным университета Хопкинса, Украина по количеству случаев коронавируса занимает 24 место в мире, так с начала пандемии заразились уже более 300 тысяч украинцев, более 5,5 тысяч стали жертвами.
Также отмечается, что во всем мире жертвами болезни стали уже более 1,1 миллиона человек. Больше всего случаев продолжают фиксировать США, приближаясь к 8,2 миллиона, а также почти к 220 000 смертей.
Следующее самое большое количество случаев заболевания в Индии — около 7,6 миллионов и более 110 тыс. смертей. Бразилия занимает третье место по количеству инфицированных, зафиксировав 5,2 миллиона больных и более 150 тысяч смертей. В странах Европы количество смертей превысило 200 тысяч, количество инфицированных — 4,8 миллиона.
Согласно данным университета Хопкинса, Украина по количеству случаев коронавируса занимает 24 место в мире, так с начала пандемии заразились уже более 300 тысяч украинцев, более 5,5 тысяч стали жертвами.
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