Жертвами COVID-19 стали уже более 1,1 млн жителей земного шара

16:02 19 октября Киев, Украина

Исследователи университета Джона Хопкинса поделились свежими данными. В понедельник, 19 октября, количество инфицированных людей коронавирусом в мире пересекло отметку в 40 миллионов.

Также отмечается, что во всем мире жертвами болезни стали уже более 1,1 миллиона человек. Больше всего случаев продолжают фиксировать США, приближаясь к 8,2 миллиона, а также почти к 220 000 смертей.

Следующее самое большое количество случаев заболевания в Индии — около 7,6 миллионов и более 110 тыс. смертей. Бразилия занимает третье место по количеству инфицированных, зафиксировав 5,2 миллиона больных и более 150 тысяч смертей. В странах Европы количество смертей превысило 200 тысяч, количество инфицированных — 4,8 миллиона.

Согласно данным университета Хопкинса, Украина по количеству случаев коронавируса занимает 24 место в мире, так с начала пандемии заразились уже более 300 тысяч украинцев, более 5,5 тысяч стали жертвами.