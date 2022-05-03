Зеленый чай и шоколад могут спасти от заражения COVID-19

09:43 04 декабря Киев, Украина

Употребление винограда, зеленого чая и шоколада , по мнению американских исследователей, может стать эффективным способом профилактики COVID-19

Ученые из Университета Северной Каролины перечислили продукты, которые могут снижать активность ферментов коронавируса. Результаты их исследования опубликованы в издании Frontiers in Plant Science.



Исследователи выяснили, что химические соединения в винограде и зеленом чае наиболее успешно препятствуют распространению коронавируса в организме человека, поскольку содержащиеся в них вещества способны блокировать ферменты протеазы SARS-CoV-2.



Кроме этого снижать активность ферментов COVID-19 способны темный шоколад и какао.