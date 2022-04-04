Зеленский и Ермак получили положительный результат на COVID

18:10 09 ноября Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что инфицирован коронавирусом, позже положительный тест получит и глава Офиса президента Андрей Ермак

"Друзья, к сожалению, Covid-19 добрался и до меня. ПЦР-тест показал положительный результат", - отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что чувствует себя нормально. Осложнений нет. В течение двух недель будет дома работать в онлайн-режиме.

"В который раз подчеркну: коронавирус - не шутки. Придерживайтесь карантина. Носите маски, не забывайте о соблюдении дистанции, дезинфицируйте руки и рабочие поверхности. Берегите себя и будьте здоровы!" - отметил Зеленский.

В ОП также сообщили, что руководитель Офиса президента, его заместители и работники Офиса сдают ПЦР-тесты на постоянной основе. Юлия Ковалив, к счастью, уже получила отрицательный тест и борется в обычном режиме с соблюдением карантинных ограничений.

"Мы будем сообщать о состоянии Президента и работников Офиса", - добавили в Офисе главы государства.

Также Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о положительном тесте на коронавирус.

"Под конец рабочего дня получил слишком "положительные" новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально. На этой неделе запланирована видеовстреча советников лидеров нормандского формата. Это один из важнейших моих приоритетов, поэтому времени болеть нет совсем. Если переговоры на этой неделе не состоятся - точно не по моей вине", - Ермак.

Глава ОПУ пойдет на самоизоляцию и обещает работать "в обычном режиме, не замедляя темп".

В ОП призывали граждан соблюдать карантинный режим: не забывать о масках и придерживаться социальной дистанции.