Защитная маска зимой - носить или нет?

07:27 14 декабря Киев, Украина

Основное предназначение масок – защищать вас от заражения со стороны других людей. Медики не рекомендуют надевать маску на улице, когда холодно, а носить ее, исключительно когда вы находитесь в месте скопления людей.

Объясняется это тем, что из-за перепада температур между воздухом на улице и дыханием внутренняя сторона маски быстро намокает.



Намокшую маску следует выбросить, ее нельзя продолжать носить. Если же намокла многоразовая маска, то после первого же использования ее необходимо тщательно отстирать и отутюжить.

Запрещено использовать маску, если:

износились резинки. Из-за растянутых и слабых креплений защитная ткань не будет прилегать плотно к лицу, что значительно увеличит риск заражения;

есть разрывы на ткани, дырки и торчащие нитки. Через эти отверстия возможно проникновение вирусных частиц;

на ней остаются пятна даже после стирки. Любое истончение ткани может поставить под угрозу здоровье человека;

через маску можно задуть свечку или увидеть дым от дыхания на холоде;

неправильно постирали маску.

При дыхании, кашле или насморке на маске формируются специфические капли, быстро замерзающие на морозе. Они могут способствовать развитию простудных заболеваний.