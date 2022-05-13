Защитная маска зимой - носить или нет?

Основное предназначение масок – защищать вас от заражения со стороны других людей. Медики не рекомендуют надевать маску на улице, когда холодно, а носить ее, исключительно когда вы находитесь в месте скопления людей.
Объясняется это тем, что из-за перепада температур между воздухом на улице и дыханием внутренняя сторона маски быстро намокает.
Намокшую маску следует выбросить, ее нельзя продолжать носить. Если же намокла многоразовая маска, то после первого же использования ее необходимо тщательно отстирать и отутюжить.
Намокшую маску следует выбросить, ее нельзя продолжать носить. Если же намокла многоразовая маска, то после первого же использования ее необходимо тщательно отстирать и отутюжить.
Запрещено использовать маску, если:
- износились резинки. Из-за растянутых и слабых креплений защитная ткань не будет прилегать плотно к лицу, что значительно увеличит риск заражения;
- есть разрывы на ткани, дырки и торчащие нитки. Через эти отверстия возможно проникновение вирусных частиц;
- на ней остаются пятна даже после стирки. Любое истончение ткани может поставить под угрозу здоровье человека;
- через маску можно задуть свечку или увидеть дым от дыхания на холоде;
- неправильно постирали маску.
При дыхании, кашле или насморке на маске формируются специфические капли, быстро замерзающие на морозе. Они могут способствовать развитию простудных заболеваний.
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