Замминистра здравоохранения отчитался о работе контакт-центра по противодействию COVID-19

10:50 11 ноября Киев, Украина

На совещании, которое состоялось сегодня, 11 ноября, замминистр здравоохранения Ярослав Кучер отчитался о результатах 6- дневной работы Всеукраинского контакт-центра



"Темы звонков, по которым оставляли обращения (жалобы или вопросы, которые требуют дополнительного решения) – работа семейных врачей (37%), предоставление услуг медучреждениями (25%), работа лабораторий (11%), работа поликлиник, амбулаторий (7%), жалобы на невозможность сдать ПЦР-тест (4%)", - сказал он.



По словам Кучера, больше всего таких обращений зарегистрировано в Киевской (22%), Днепропетровской (9%), Харьковской (7%), Черкасской (6%) областях и Киеве (9%).

Своевременно и качественно обрабатывают обращения граждан Волынская, Черкасская, Одесская, Черниговская, Житомирская, Хмельницкая, Винницкая, Ивано-Франковская, Херсонская и Николаевская области.



Замминистра отметил, что с начала работы контакт-центр принял около 27 тыс. звонков, из них 7,631 тыс. звонков были обработаны в автоматическом режиме.



"19,188 тыс. звонков направили на операторов, из них 15,945 тыс. звонков приняли и обработали вовремя, 3,243 тыс. звонков были во время нагрузки и операторы им перезвонили. 50% звонков касаются диагностики, около 9% вопросов - амбулаторного лечения, 6% - бесплатных и платных тестирований, 5,7% - порядка прохождения самоизоляции и 3,6% - подписания деклараций", - уточнил Кучер.