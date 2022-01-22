COVID-заболеваемость в Украине продолжает резко возрастать, – МОЗ

10:09 22 Январь Киев, Украина

Рекорд Украины по исполнению колядок стал толчком к очередному рекорду по заболеваемости коронавирусом на Западе страны. Число заболевших растет пятые сутки подряд. Вчера больше всего инфицированных выявили во Львовской области (3 293), Ивано-Франковской области (2 284) и Киеве (1 744).

В Украине за пятницу, 21 января, зафиксировано 22 473 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это существенно превышает показатель четверга, сообщает Минздрав.

Среди новых заболевших детей – 2838, медработников – 535. Госпитализировано 2 608 человек; летальных исходов – 136, выздоровели – 4 610 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 842 011 человек, выздоровело – 3 580 878; летальных исходов – 99 129.

Число новых COVID-случаев в регионах Украины:

Киев – 1 744

Винницкая – 1 005

Волынская – 512

Днепропетровская – 785

Донецкая – 701

Житомирская – 879

Закарпатская – 682

Запорожская – 246

Ивано-Франковская – 2 284

Киевская – 743

Кировоградская – 100

Луганская – 291

Львовская – 3 293

Николаевская – 283

Одесская – 1 079

Полтавская – 549

Ровенская – 828

Сумская – 1 355

Тернопольская – 923

Харьковская – 1 159

Херсонская – 334

Хмельницкая – 1 064

Черкасская – 357

Черновицкая – 848

Черниговская – 429

В Украине в начале новой волны инфицирования коронавирусом дети составляют примерно 10% всех заболевших. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами.

"Одна из особенностей Омикрона по сравнению с Дельтой – он больше поражает детское население. Больше ли по сравнению со всем населением? Нет. Мы отслеживаем четкую динамику. У нас среди новых случаев по Украине за последний день 12%, а в среднем с 10 до 20 января среди всех выявленных случаев от 6% до 10% - это дети. Среди госпитализированных у нас от 19% до 16% - это дети. 19% было, стало 16%", - сказал министр.

Напомним, МОЗ ожидает до 60 тысяч COVID-случаев ежедневно. Только в феврале около миллиона украинцев могут переболеть новым штаммом коронавируса Омикрон. И это при оптимистичном сценарии.

Вчера Ивано-Франковскую область перевели в красную зону карантина. Там фиксировали резкую вспышку коронавируса, которая может быть связана с установлением рекорда Украины по исполнению колядок.