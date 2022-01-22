COVID-заболеваемость в Украине продолжает резко возрастать, – МОЗ

Рекорд Украины по исполнению колядок стал толчком к очередному рекорду по заболеваемости коронавирусом на Западе страны. Число заболевших растет пятые сутки подряд. Вчера больше всего инфицированных выявили во Львовской области (3 293), Ивано-Франковской области (2 284) и Киеве (1 744).
В Украине за пятницу, 21 января, зафиксировано 22 473 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это существенно превышает показатель четверга, сообщает Минздрав.
Среди новых заболевших детей – 2838, медработников – 535. Госпитализировано 2 608 человек; летальных исходов – 136, выздоровели – 4 610 человек.
За все время пандемии в Украине заболело – 3 842 011 человек, выздоровело – 3 580 878; летальных исходов – 99 129.
Число новых COVID-случаев в регионах Украины:
- Киев – 1 744
- Винницкая – 1 005
- Волынская – 512
- Днепропетровская – 785
- Донецкая – 701
- Житомирская – 879
- Закарпатская – 682
- Запорожская – 246
- Ивано-Франковская – 2 284
- Киевская – 743
- Кировоградская – 100
- Луганская – 291
- Львовская – 3 293
- Николаевская – 283
- Одесская – 1 079
- Полтавская – 549
- Ровенская – 828
- Сумская – 1 355
- Тернопольская – 923
- Харьковская – 1 159
- Херсонская – 334
- Хмельницкая – 1 064
- Черкасская – 357
- Черновицкая – 848
- Черниговская – 429
В Украине в начале новой волны инфицирования коронавирусом дети составляют примерно 10% всех заболевших. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами.
Напомним, МОЗ ожидает до 60 тысяч COVID-случаев ежедневно. Только в феврале около миллиона украинцев могут переболеть новым штаммом коронавируса Омикрон. И это при оптимистичном сценарии.
Вчера Ивано-Франковскую область перевели в красную зону карантина. Там фиксировали резкую вспышку коронавируса, которая может быть связана с установлением рекорда Украины по исполнению колядок.
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