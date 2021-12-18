Заболеваемость растет: за минувшие сутки зарегистрировано 19 676 новых случаев

08:40 09 Апрель Киев, Украина

В Украине неуклонно растет как количество инфицирований коронавирусом , так и количество госпитализаций.





По его информации, за минувшие 24 часа госпитализированы 4 936 человек; выздоровели – 11 221 человек; осуществлено тестирований за сутки - 119 369 (в том числе методом ПЦР – 53 373, методом ИФА – 21 071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 925). Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов.По его информации, за минувшие 24 часа госпитализированы 4 936 человек; выздоровели – 11 221 человек; осуществлено тестирований за сутки - 119 369 (в том числе методом ПЦР – 53 373, методом ИФА – 21 071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 925).

За минувшие сутки коронавирусом в стране заболели 19 676 украинцев. В частности, инфицировались 751 ребенок и 552 медработника.



Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 864), Днепропетровской (1 665), Львовской (1 639), Киевской (1265) и Харьковской (1 194) областях.



За последние сутки от коронавируса скончалось 419 человек.



Всего же с начала пандемии в Украине заразились 1 823 674 человек; выздоровели – 1 395 104 человек; летальных исходов - 36 381.



Количество заболеваний в регионах в сутки:



Киев - 1864 случая;

Винницкая область - 640 случаев;

Волынская область - 448 случаев;

Днепропетровская область - 1665 случаев;

Донецкая область - 1146 случаев;

Житомирская область - 647 случаев;

Закарпатская область - 236 случаев;

Запорожская область - 823 случая;

Ивано-Франковская область - 231 случай;

Киевская область - 1265 случаев;

Кировоградская область - 207 случаев;

Луганская область - 226 случаев;

Львовская область - 1639 случаев;

Николаевская область - 372 случая;

Одесская область - 1194 случая;

Полтавская область - 848 случаев;

Ровенская область - 557 случаев;

Сумская область - 820 случаев;

Тернопольская область - 373 случая;

Харьковская область - 1194 случая;

Херсонская область - 317 случаев;

Хмельницкая область - 1094 случая;

Черкасская область - 834 случая;

Черновицкая область - 377 случаев;

Черниговская область - 659 случаев.