Заболеваемость растет: за минувшие сутки зарегистрировано 19 676 новых случаев

В Украине неуклонно растет как количество инфицирований коронавирусом, так и количество госпитализаций.
Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов.
По его информации, за минувшие 24 часа госпитализированы 4 936 человек; выздоровели – 11 221 человек; осуществлено тестирований за сутки - 119 369 (в том числе методом ПЦР – 53 373, методом ИФА – 21 071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 925).
По его информации, за минувшие 24 часа госпитализированы 4 936 человек; выздоровели – 11 221 человек; осуществлено тестирований за сутки - 119 369 (в том числе методом ПЦР – 53 373, методом ИФА – 21 071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 925).
За минувшие сутки коронавирусом в стране заболели 19 676 украинцев. В частности, инфицировались 751 ребенок и 552 медработника.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 864), Днепропетровской (1 665), Львовской (1 639), Киевской (1265) и Харьковской (1 194) областях.
За последние сутки от коронавируса скончалось 419 человек.
Всего же с начала пандемии в Украине заразились 1 823 674 человек; выздоровели – 1 395 104 человек; летальных исходов - 36 381.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 1864 случая;
Винницкая область - 640 случаев;
Волынская область - 448 случаев;
Днепропетровская область - 1665 случаев;
Донецкая область - 1146 случаев;
Житомирская область - 647 случаев;
Закарпатская область - 236 случаев;
Запорожская область - 823 случая;
Ивано-Франковская область - 231 случай;
Киевская область - 1265 случаев;
Кировоградская область - 207 случаев;
Луганская область - 226 случаев;
Львовская область - 1639 случаев;
Николаевская область - 372 случая;
Одесская область - 1194 случая;
Полтавская область - 848 случаев;
Ровенская область - 557 случаев;
Сумская область - 820 случаев;
Тернопольская область - 373 случая;
Харьковская область - 1194 случая;
Херсонская область - 317 случаев;
Хмельницкая область - 1094 случая;
Черкасская область - 834 случая;
Черновицкая область - 377 случаев;
Черниговская область - 659 случаев.
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