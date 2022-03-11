Заболеваемость COVID-19 среди бойцов ВСУ рекордно возросла

14:15 17 октября Киев, Украина

Рекордный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине затронул и военнослужащих нашей армии. Как информировала сегодня, 17 октября, пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ, за прошедшие сутки в рядах ВСУ зафиксирован 141 новый случай коронавируса, что является рекордным приростом за время пандемии.

"По состоянию на 10:00 17 октября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 1024 лица ... За прошедшие сутки зарегистрировано 141 новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Из новых заболевших в учреждениях здравоохранения находится 13 человек, а на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 128 человек.

"Всего за время пандемии выздоровели - 3187 человек, летальных исходов - 12. В изоляции (в том числе самоизоляция) находится 473 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 64 человека", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Украине два дня подряд фиксируют рекордное число новых случаев коронавируса. Так, за минувшие сутки цифра впервые превысила 6000.

Также за сутки было госпитализировано рекордное число пациентов с COVID-19 - 1089.