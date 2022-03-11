Заболеваемость COVID-19 среди бойцов ВСУ рекордно возросла

Рекордный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине затронул и военнослужащих нашей армии. Как информировала сегодня, 17 октября, пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ, за прошедшие сутки в рядах ВСУ зафиксирован 141 новый случай коронавируса, что является рекордным приростом за время пандемии.
Из новых заболевших в учреждениях здравоохранения находится 13 человек, а на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 128 человек.
Отметим, что в Украине два дня подряд фиксируют рекордное число новых случаев коронавируса. Так, за минувшие сутки цифра впервые превысила 6000.
Также за сутки было госпитализировано рекордное число пациентов с COVID-19 - 1089.
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