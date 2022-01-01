Заболеваемось в Украине снизилась, вся страна в "желтой" зоне

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, за сутки 31 декабря зафиксировали 5 026 новых случаев COVID-заболевания, поэтому с 1 января все области Украины теперь в "желтой" зоне эпидемической опасности.

Уровень заболеваемости составляет 179 случаев на 100 тысяч населения. Самый высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в Киеве - 426 случаев на 100 тысяч населения.

Уровень госпитализаций составил 25,9 при определенном показателе 60 случаев на 100 тысяч населения.

Загруженность больничных мест с кислородом составляет 21,4% при определенном показателе в 65%.

Сообщается также, что за период вакцинации от COVID-19, которая началась в Украине 24 февраля 2021 года, проведено 28 457 565 прививок.

Вакцинации проводились 671 мобильной бригадой по иммунизации, 3239 пунктами прививок и 403 центрами вакцинации населения. Людям старше 60 лет рекомендована бустерная вакцинация.