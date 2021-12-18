За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом почти 1 580 000 человек

За минувшие сутки на территории Украины зафиксировано 14 174 новых случая инфицирования коронавирусом и на 9 смертей больше, чем за предыдущие сутки.
Об этом в среду, 24 марта, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 579 906 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 5438 человек;
летальных случаев - 342;
выздоровели - 7386 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 126 948 (в том числе методом ПЦР - 52 196, методом ИФА - 21 549, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 53 203).
Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 579 906 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 5438 человек;
летальных случаев - 342;
выздоровели - 7386 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 126 948 (в том числе методом ПЦР - 52 196, методом ИФА - 21 549, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 53 203).
За все время пандемии в Украине:
заболело - 1 579 906 человек;
выздоровели - 1 276 272 лица;
летальных исходов - 30 773;
проведено ПЦР-тестов - 7 778 231.
В частности, за минувшие сутки заболели 750 детей и 434 медработника.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 1300 случаев;
Винницкая область - 616 случаев;
Волынская область - 275 случаев;
Днепропетровская область - 785 случаев;
Донецкая область - 635 случаев;
Житомирская область - 453 случая;
Закарпатская область - 637 случаев;
Запорожская область - 603 случая;
Ивано-Франковская область - 351 случай;
Киевская область - 813 случаев;
Кировоградская область - 113 случаев;
Луганская область - 152 случая;
Львовская область - 939 случаев;
Николаевская область - 380 случаев;
Одесская область - 1177 случаев;
Полтавская область - 450 случаев;
Ровенская область - 540 случаев;
Сумская область - 494 случая;
Тернопольская область - 522 случая;
Харьковская область - 809 случаев;
Херсонская область - 128 случаев;
Хмельницкая область - 994 случая;
Черкасская область - 426 случаев;
Черновицкая область - 484 случая;
Черниговская область - 98 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии