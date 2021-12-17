За весь период пандемии коронавирусом переболели более 3,5 млн украинцев

Как обычно в воскресенье в стране отмечается самый низкий показатель заболеваемости коронавирусом. Но не следует забывать, что впереди всех нас ждут длинные выходные, массовые гуляния и контакты. Будет ли вирус брать над нами верх – зависит от нашей же сознательности.
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6 622 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост снизился более чем в два раза по сравнению со вчерашним показателем, сообщает Минздрав утром в воскресенье, 5 декабря.
Среди новых заболевших 690 детей и 68 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 926 человек, летальных исходов – 278, выздоровело – 9 274 человека.
Больше всего новых случаев подтвердили в Киевской области (535), Киеве (515) и Одесской области (440).
За все время пандемии в Украине заболело – 3 497 477 человек, выздоровели – 3 050 659 человек, летальных исходов – 88 280.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Киев – 515
- Винницкая – 325
- Волынская – 235
- Днепропетровская – 360
- Донецкая – 289
- Житомирская – 361
- Закарпатская – 248
- Запорожская – 246
- Ивано-Франковская – 204
- Киевская – 535
- Кировоградская – 156
- Луганская – 34
- Львовская – 259
- Николаевская – 247
- Одесская – 440
- Полтавская – 190
- Ровенская – 163
- Сумская – 285
- Тернопольская – 244
- Харьковская – 178
- Херсонская – 150
- Хмельницкая – 335
- Черкасская – 300
- Черновицкая – 128
- Черниговская – 164
Напомним, с 6 декабря в Украине ужесточают карантин. Кроме того, введен 30-дневный срок действия желтых COVID-сертификатов.
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