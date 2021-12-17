За весь период пандемии коронавирусом переболели более 3,5 млн украинцев

09:31 05 Декабрь Киев, Украина

Как обычно в воскресенье в стране отмечается самый низкий показатель заболеваемости коронавирусом. Но не следует забывать, что впереди всех нас ждут длинные выходные, массовые гуляния и контакты. Будет ли вирус брать над нами верх – зависит от нашей же сознательности.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6 622 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост снизился более чем в два раза по сравнению со вчерашним показателем, сообщает Минздрав утром в воскресенье, 5 декабря.

Среди новых заболевших 690 детей и 68 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 926 человек, летальных исходов – 278, выздоровело – 9 274 человека.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киевской области (535), Киеве (515) и Одесской области (440).

За все время пандемии в Украине заболело – 3 497 477 человек, выздоровели – 3 050 659 человек, летальных исходов – 88 280.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Киев – 515
  • Винницкая – 325
  • Волынская – 235
  • Днепропетровская – 360
  • Донецкая – 289
  • Житомирская – 361
  • Закарпатская – 248
  • Запорожская – 246
  • Ивано-Франковская – 204
  • Киевская – 535
  • Кировоградская – 156
  • Луганская – 34
  • Львовская – 259
  • Николаевская – 247
  • Одесская – 440
  • Полтавская – 190
  • Ровенская – 163
  • Сумская – 285
  • Тернопольская – 244
  • Харьковская – 178
  • Херсонская – 150
  • Хмельницкая – 335
  • Черкасская – 300
  • Черновицкая – 128
  • Черниговская – 164

Напомним, с 6 декабря в Украине ужесточают карантин. Кроме того, введен 30-дневный срок действия желтых COVID-сертификатов.