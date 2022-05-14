За сутки в Украине подтвердили 1122 новых случая COVID

По информации Минздрава, за минувшие сутки зафиксировано 1 122 новых COVID-случая, что значительно превышает показатели предыдущего дня.
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 54, медработников - 31.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 648 человек;
летальных исходов - 25;
выздоровели - 1160 человек;
протестировано: методом ПЦР - 23 633 человека, методом ИФА - 8963 лица, экспресс-тестами - 20 604 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 261 354 лица;
выздоровели - 2 193 752 лица;
летальных исходов - 53 149;
проведено ПЦР-тестов - 11 582 812.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.
госпитализировано - 648 человек;
летальных исходов - 25;
выздоровели - 1160 человек;
протестировано: методом ПЦР - 23 633 человека, методом ИФА - 8963 лица, экспресс-тестами - 20 604 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 261 354 лица;
выздоровели - 2 193 752 лица;
летальных исходов - 53 149;
проведено ПЦР-тестов - 11 582 812.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 186
Винницкая область - 21
Волынская область - 7
Днепропетровская область - 70
Донецкая область - 89
Житомирская область - 18
Закарпатская область - 21
Запорожская область - 96
Ивано-Франковская область - 32
Киевская область - 36
Кировоградская область - 9
Луганская область - 57
Львовская область - 31
Николаевская область - 16
Одесская область - 63
Полтавская область - 27
Ровенская область - 28
Сумская область - 18
Тернопольская область - 37
Харьковская область - 81
Херсонская область - 66
Хмельницкая область - 49
Черкасская область - 29
Черновицкая область - 22
Черниговская область - 13
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
г. Киев - 186
Винницкая область - 21
Волынская область - 7
Днепропетровская область - 70
Донецкая область - 89
Житомирская область - 18
Закарпатская область - 21
Запорожская область - 96
Ивано-Франковская область - 32
Киевская область - 36
Кировоградская область - 9
Луганская область - 57
Львовская область - 31
Николаевская область - 16
Одесская область - 63
Полтавская область - 27
Ровенская область - 28
Сумская область - 18
Тернопольская область - 37
Харьковская область - 81
Херсонская область - 66
Хмельницкая область - 49
Черкасская область - 29
Черновицкая область - 22
Черниговская область - 13
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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