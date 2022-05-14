За сутки в Украине подтвердили 1122 новых случая COVID

09:24 11 августа Киев, Украина

По информации Минздрава, за минувшие сутки зафиксировано 1 122 новых COVID-случая, что значительно превышает показатели предыдущего дня.

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 54, медработников - 31.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 648 человек;

летальных исходов - 25;

выздоровели - 1160 человек;

протестировано: методом ПЦР - 23 633 человека, методом ИФА - 8963 лица, экспресс-тестами - 20 604 человека.



За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 261 354 лица;

выздоровели - 2 193 752 лица;

летальных исходов - 53 149;

проведено ПЦР-тестов - 11 582 812.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:



г. Киев - 186

Винницкая область - 21

Волынская область - 7

Днепропетровская область - 70

Донецкая область - 89

Житомирская область - 18

Закарпатская область - 21

Запорожская область - 96

Ивано-Франковская область - 32

Киевская область - 36

Кировоградская область - 9

Луганская область - 57

Львовская область - 31

Николаевская область - 16

Одесская область - 63

Полтавская область - 27

Ровенская область - 28

Сумская область - 18

Тернопольская область - 37

Харьковская область - 81

Херсонская область - 66

Хмельницкая область - 49

Черкасская область - 29

Черновицкая область - 22

Черниговская область - 13



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.