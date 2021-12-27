За сутки в Украине почти 15 тысяч новых случаев COVID

По безрадостным сводкам Министерства здравоохранения, до победы над коронавирусом в Украине слишком далеко. Так, за прошедшие сутки было медицински подтверджено 14,9 тысяч новых случаев инфицирования вирусом COVID-19, с начала пандемии уже 1,936 млн случаев коронавирусной болезни.
Всего за последние сутки обнаружили 14 984 инфицированных, что на пару тысяч меньше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 39 096 человек. Выздоровели от болезни уже 1 465 820 человек. В частности, заболели 606 детей и 276 медработников. Активных больных сегодня 431 312 человек.
За прошлые сутки:
- госпитализированы - 4 100 человек;
- летальных случаев - 440;
- выздоровели - 9 736 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 105 215 (в том числе методом ПЦР - 45 875, методом ИФА - 20 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 39 213).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев -1112 случаев;
- Винницкая область - 344 случая;
- Волынская область - 342 случая;
- Днепропетровская область - 1169 случаев;
- Донецкая область - 741 случай;
- Житомирская область - 439 случаев;
- Закарпатская область - 187 случаев;
- Запорожская область - 666 случаев;
- Ивано-Франковская область - 147 случаев;
- Киевская область - 965 случаев;
- Кировоградская область - 214 случаев;
- Луганская область - 248 случаев;
- Львовская область - 793 случая;
- Николаевская область - 432 случая;
- Одесская область - 1097 случаев;
- Полтавская область - 745 случаев;
- Ровенская область - 518 случаев;
- Сумская область - 586 случаев;
- Тернопольская область - 378 случаев;
- Харьковская область - 1386 случаев;
- Херсонская область - 294 случая;
- Хмельницкая область - 644 случая;
- Черкасская область - 695 случаев;
- Черновицкая область - 248 случаев;
- Черниговская область - 594 случая.
Напомним, днем ранее сообщалось о почти 17,5 тысяч новых случаев COVID-19 в Украине.
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