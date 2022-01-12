За сутки в Украине 11,6 тыс новых больных COVID

10:31 29 Апрель Киев, Украина

На утро 29 апреля в Украине зарегистрировано 11 627 новых случаев COVID-19 , выздоровели - 18 442 человека.

В частности, заболели 518 детей и 259 медработников.



Также за прошедшие сутки:

🔸госпитализировано - 3096 человек;

🔸летальных случаев - 387;

🔸выздоровели - 18442 человека;

🔸осуществлено тестирований за сутки - 93 463 (в том числе методом ПЦР - 41499, методом ИФА - 16569, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 35395).



За все время пандемии в Украине:

🔹заболело - 2 059 465 человек;

🔹выздоровели - 1 635 333 лица;

🔹летальных исходов - 43 778;

🔹проведено ПЦР-тестов - 9 377 391.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1203), Днепропетровской (1021), г. Киев (940), Донецкой (809) и Львовской (667) областях.



70 469 человек привито против COVID-19 за сутки 28 апреля 2021 в Украине.





629 184 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 629 182 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 10 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

г. Киев - 940 случаев / 7736 прививок;

Винницкая область - 276 случаев / 4015 прививок;

Волынская область - 345 случаев / 1467 прививок;

Днепропетровская область - 1021 случай / 5791 прививки;

Донецкая область - 809 случаев / 1721 прививки;

Житомирская область - 385 случаев / 2273 прививки;

Закарпатская область- 141 случай / 1080 прививок;

Запорожская область - 546 случаев / 1049 прививок;

Ивано-Франковская область - 184 случая / 916 прививок;

Киевская область - 341 случай / 5685 прививок;

Кировоградская область - 174 случая / 1466 прививок;

Луганская область - 271 случай / 539 прививок;

Львовская область - 667 случаев / 3889 прививок;

Николаевская область - 311 случаев / 2281 прививки;

Одесская область - 518 случаев / 2683 прививки;

Полтавская область - 666 случаев / 5640 прививок;

Ровенская область - 386 случаев / 1713 прививок;

Сумская область - 429 случаев / 2435 прививок;

Тернопольская область - 312 случаев / 1755 прививок;

Харьковская область - 1203 случая / 6234 прививки;

Херсонская область - 277 случаев / 2930 прививок;

Хмельницкая область - 461 случай / 1128 прививок;

Черкасская область - 444 случая / 3141 прививки;

Черновицкая область - 131 случай / 909 прививок;

Черниговская область - 389 случаев / 1993 прививки.