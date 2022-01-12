За сутки в Украине 11,6 тыс новых больных COVID

На утро 29 апреля в Украине зарегистрировано 11 627 новых случаев COVID-19, выздоровели - 18 442 человека.
В частности, заболели 518 детей и 259 медработников.
Также за прошедшие сутки:
🔸госпитализировано - 3096 человек;
🔸летальных случаев - 387;
🔸выздоровели - 18442 человека;
🔸осуществлено тестирований за сутки - 93 463 (в том числе методом ПЦР - 41499, методом ИФА - 16569, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 35395).
За все время пандемии в Украине:
🔹заболело - 2 059 465 человек;
🔹выздоровели - 1 635 333 лица;
🔹летальных исходов - 43 778;
🔹проведено ПЦР-тестов - 9 377 391.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1203), Днепропетровской (1021), г. Киев (940), Донецкой (809) и Львовской (667) областях.
70 469 человек привито против COVID-19 за сутки 28 апреля 2021 в Украине.
Также за прошедшие сутки:
🔸госпитализировано - 3096 человек;
🔸летальных случаев - 387;
🔸выздоровели - 18442 человека;
🔸осуществлено тестирований за сутки - 93 463 (в том числе методом ПЦР - 41499, методом ИФА - 16569, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 35395).
За все время пандемии в Украине:
🔹заболело - 2 059 465 человек;
🔹выздоровели - 1 635 333 лица;
🔹летальных исходов - 43 778;
🔹проведено ПЦР-тестов - 9 377 391.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1203), Днепропетровской (1021), г. Киев (940), Донецкой (809) и Львовской (667) областях.
70 469 человек привито против COVID-19 за сутки 28 апреля 2021 в Украине.
629 184 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 629 182 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 10 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
г. Киев - 940 случаев / 7736 прививок;
Винницкая область - 276 случаев / 4015 прививок;
Волынская область - 345 случаев / 1467 прививок;
Днепропетровская область - 1021 случай / 5791 прививки;
Донецкая область - 809 случаев / 1721 прививки;
Житомирская область - 385 случаев / 2273 прививки;
Закарпатская область- 141 случай / 1080 прививок;
Запорожская область - 546 случаев / 1049 прививок;
Ивано-Франковская область - 184 случая / 916 прививок;
Киевская область - 341 случай / 5685 прививок;
Кировоградская область - 174 случая / 1466 прививок;
Луганская область - 271 случай / 539 прививок;
Львовская область - 667 случаев / 3889 прививок;
Николаевская область - 311 случаев / 2281 прививки;
Одесская область - 518 случаев / 2683 прививки;
Полтавская область - 666 случаев / 5640 прививок;
Ровенская область - 386 случаев / 1713 прививок;
Сумская область - 429 случаев / 2435 прививок;
Тернопольская область - 312 случаев / 1755 прививок;
Харьковская область - 1203 случая / 6234 прививки;
Херсонская область - 277 случаев / 2930 прививок;
Хмельницкая область - 461 случай / 1128 прививок;
Черкасская область - 444 случая / 3141 прививки;
Черновицкая область - 131 случай / 909 прививок;
Черниговская область - 389 случаев / 1993 прививки.
Винницкая область - 276 случаев / 4015 прививок;
Волынская область - 345 случаев / 1467 прививок;
Днепропетровская область - 1021 случай / 5791 прививки;
Донецкая область - 809 случаев / 1721 прививки;
Житомирская область - 385 случаев / 2273 прививки;
Закарпатская область- 141 случай / 1080 прививок;
Запорожская область - 546 случаев / 1049 прививок;
Ивано-Франковская область - 184 случая / 916 прививок;
Киевская область - 341 случай / 5685 прививок;
Кировоградская область - 174 случая / 1466 прививок;
Луганская область - 271 случай / 539 прививок;
Львовская область - 667 случаев / 3889 прививок;
Николаевская область - 311 случаев / 2281 прививки;
Одесская область - 518 случаев / 2683 прививки;
Полтавская область - 666 случаев / 5640 прививок;
Ровенская область - 386 случаев / 1713 прививок;
Сумская область - 429 случаев / 2435 прививок;
Тернопольская область - 312 случаев / 1755 прививок;
Харьковская область - 1203 случая / 6234 прививки;
Херсонская область - 277 случаев / 2930 прививок;
Хмельницкая область - 461 случай / 1128 прививок;
Черкасская область - 444 случая / 3141 прививки;
Черновицкая область - 131 случай / 909 прививок;
Черниговская область - 389 случаев / 1993 прививки.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.
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