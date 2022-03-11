За сутки в мире зафиксировали 400 тысяч новых инфицированных COVID-19

10:49 16 Октябрь Киев, Украина

Статистический сайт Worldometers озвучил данные на пятницу, 16 октября. Всего в мире насчитывается уже более 39 млн человек, инфицированных коронавирусом COVID-19 . Только за последние сутки заразились более 399 тысяч человек.



Так, в мире лабораторно подтверждено 39 152 818 случаев заражения COVID-19. При этом почти 29,4 млн пациентов уже вылечились и более 1,1 млн умерли от осложнений коронавирусной болезни. Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг 141,4.



Лидером по количеству инфицированных остаются США (8 216 315 случаев).

На втором месте находится Индия (7 365 309).

Третьей идет Бразилия (5 170 996).



Всего в мире насчитывается около 8,7 млн активных случаев коронавируса.