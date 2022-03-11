За сутки в мире зафиксировали 400 тысяч новых инфицированных COVID-19

Статистический сайт Worldometers озвучил данные на пятницу, 16 октября. Всего в мире насчитывается уже более 39 млн человек, инфицированных коронавирусом COVID-19. Только за последние сутки заразились более 399 тысяч человек.
Так, в мире лабораторно подтверждено 39 152 818 случаев заражения COVID-19. При этом почти 29,4 млн пациентов уже вылечились и более 1,1 млн умерли от осложнений коронавирусной болезни. Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг 141,4.
Лидером по количеству инфицированных остаются США (8 216 315 случаев).
На втором месте находится Индия (7 365 309).
Третьей идет Бразилия (5 170 996).
Всего в мире насчитывается около 8,7 млн активных случаев коронавируса.
Всего в мире насчитывается около 8,7 млн активных случаев коронавируса.
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