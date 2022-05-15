За сутки украинцы получили более 162 тысяч прививок против COVID-19

10:16 12 августа Киев, Украина

Понимание угрозы заражения новым штамом вируса, нежелание испытать новый локдаун и отдалёнку – всё это подталкивает украинцев пройти вакцинацию. По данным, опубликованным пресс-службой Минздрава, за 11 августа против COVID-19 было вакцинировано 162 049 человека.

Отмечается, что одну дозу получили 103 345 человек, полностью иммунизированы - 58 704 людей.

В течение суток работали 974 мобильные бригады, 2 812 пунктов прививки, 327 центров вакцинации.

От начала кампании вакцинации в Украине уже сделали 7 008 448 прививок от коронавируса. Всего прививки получили 4 427 898 людей.

При этом полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 580 552 человека.

Как сообщалось ранее, в Украине за сутки 10 августа 167 673 человека вакцинированы против COVID-19.