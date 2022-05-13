За сутки понедельника в Украине заболел коронавирусом 781 человек

С приходом рабочей недели увеличилось и количество обращений к медикам с симптомами коронавируса. В понедельник в стране зафиксировао 781 случай коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За минувшие 24 часа было госпитализировано 335 человек; с болезнью справились 1 390 человек.
За сутки вирус забрал жизни 24 украинцев. С начала пандемии в Украине 53 124 летальных исходов.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35) и Полтавской (35) областях.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 260 232 человек, выздоровели – 2 92 592 человек, проведено ПЦР-тестов – 11 559 179.
За минувшие 24 часа было госпитализировано 335 человек; с болезнью справились 1 390 человек.
За сутки вирус забрал жизни 24 украинцев. С начала пандемии в Украине 53 124 летальных исходов.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35) и Полтавской (35) областях.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 260 232 человек, выздоровели – 2 92 592 человек, проведено ПЦР-тестов – 11 559 179.
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