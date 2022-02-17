За сутки от COVID-19 привили более 14 тысяч украинцев

10:28 25 Май Киев, Украина

В Украине продолжается вакцинация населения, за минувшие сутки было сделано 14 056 прививок от COVID-19 , это более чем в 10 раз превышает вчерашний показатель.

Об этом сообщает Минздрав во вторник, 25 мая.



Первую дозу получил 3 618 человек, 10 438 – были привиты повторно. В понедельник в стране работали 255 мобильных бригад и 343 пункта вакцинации.



Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 981 970 человек. Получили две дозы – 86 225. Всего проведено 1 068 195 прививок.



По состоянию на 25 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 587 732 человека.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):