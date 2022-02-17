За сутки от COVID-19 привили более 14 тысяч украинцев

10:28 25 Май Киев, Украина

В Украине продолжается вакцинация населения, за минувшие сутки было сделано 14 056 прививок от COVID-19, это более чем в 10 раз превышает вчерашний показатель.
 
Об этом  сообщает Минздрав во вторник, 25 мая.

Первую дозу получил 3 618 человек, 10 438 – были привиты повторно. В понедельник в стране работали 255 мобильных бригад и 343 пункта вакцинации.

Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 981 970 человек. Получили две дозы – 86 225. Всего проведено 1 068 195 прививок.

По состоянию на 25 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 587 732 человека.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
  • Киев - 202
  • Винницкая область - 391
  • Волынская область - 111
  • Днепропетровская область - 87
  • Донецкая область - 342
  • Житомирская область - 118
  • Закарпатская область - 139
  • Запорожская область - 144
  • Ивано-Франковская область - 210
  • Киевская область - 266
  • Кировоградская область - 28
  • Луганская область - 211
  • Львовская область - 178
  • Николаевская область - 154
  • Одесская область - 326
  • Полтавская область - 41
  • Ровенская область - 96
  • Сумская область - 0
  • Тернопольская область - 99
  • Харьковская область - 126
  • Херсонская область - 32
  • Хмельницкая область - 128
  • Черкасская область - 23
  • Черновицкая область - 158
  • Черниговская область - 8