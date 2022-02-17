За сутки от COVID-19 привили более 14 тысяч украинцев

В Украине продолжается вакцинация населения, за минувшие сутки было сделано 14 056 прививок от COVID-19, это более чем в 10 раз превышает вчерашний показатель.
Об этом сообщает Минздрав во вторник, 25 мая.
Первую дозу получил 3 618 человек, 10 438 – были привиты повторно. В понедельник в стране работали 255 мобильных бригад и 343 пункта вакцинации.
Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 981 970 человек. Получили две дозы – 86 225. Всего проведено 1 068 195 прививок.
По состоянию на 25 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 587 732 человека.
Первую дозу получил 3 618 человек, 10 438 – были привиты повторно. В понедельник в стране работали 255 мобильных бригад и 343 пункта вакцинации.
Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 981 970 человек. Получили две дозы – 86 225. Всего проведено 1 068 195 прививок.
По состоянию на 25 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 587 732 человека.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
- Киев - 202
- Винницкая область - 391
- Волынская область - 111
- Днепропетровская область - 87
- Донецкая область - 342
- Житомирская область - 118
- Закарпатская область - 139
- Запорожская область - 144
- Ивано-Франковская область - 210
- Киевская область - 266
- Кировоградская область - 28
- Луганская область - 211
- Львовская область - 178
- Николаевская область - 154
- Одесская область - 326
- Полтавская область - 41
- Ровенская область - 96
- Сумская область - 0
- Тернопольская область - 99
- Харьковская область - 126
- Херсонская область - 32
- Хмельницкая область - 128
- Черкасская область - 23
- Черновицкая область - 158
- Черниговская область - 8
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