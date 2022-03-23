ВСУ: зафиксировано 189 новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Украины Covid-19 подтвердили у 189 человек, всего болеют 1558 военнослужащих.
Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ в пятницу, 30 октября.
За время пандемии коронавируса в ВСУ выздоровели 3947 человек, летальных исходов – 15. На изоляции (в том числе самоизоляции), находится 331 человек.
В учреждениях здравоохранения находятся 32 человека. На лечении дома под наблюдением медицинской службы – 156 военнослужащих.
За время пандемии коронавируса в ВСУ выздоровели 3947 человек, летальных исходов – 15. На изоляции (в том числе самоизоляции), находится 331 человек.
В учреждениях здравоохранения находятся 32 человека. На лечении дома под наблюдением медицинской службы – 156 военнослужащих.
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