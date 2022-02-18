За прошедшие сутки в Украине выявили 3130 новых случаев коронавируса

Вторая волна пандемии коронавируса продолжает накрывать Украину. По данным министерства здравоохранения, за минувшие сутки в стране было выявлено 3130 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Украине составляет 198 634.

При этом выздоровели уже 87 882 украинцев (накануне - 1009), а скончались 3959 человек (накануне - 56).

Статистика коронавируса по регионам: Винницкая обл - 5900 (+116) Волынская обл - 7632 (+132) Днепропетровская обл - 5285 (+167) Донецкая обл - 3016 (+52) Житомирская обл - 5656 (125) Закарпатская обл - 9632 (+52) Запорожская обл - 3663 (+95) Ивано-Франковская обл - 13335 (+123) Кировоградская обл - 1074 (+5) Киев - 21815 (+323) Киевская обл - 8714 (+143) Львовская обл - 19784 (+148) Луганская обл - 974 (+36) Николаевская обл - 2980 (+105) Одесская обл - 12876 (+142) Полтавская обл - 1910 (+66) Ровенская обл - 12032 (+104) Сумская обл - 3672 (+123) Тернопольская обл - 12986 (+123) Харьковская обл - 17364 (+494) Херсонская обл - 1049 (+49) Хмельницкая обл - 5622 (+91) Черновицкая обл - 14009 (+107) Черкасская обл - 3694 (+124) Черниговская обл - 3960 (85)

Накануне сообщалось об очередном антирекорде по коронавирусу в Украине. Тогда в Украине выявили 3 833 новых больных.