За прошедшие сутки в Украине выявили 3130 новых случаев коронавируса

Вторая волна пандемии коронавируса продолжает накрывать Украину. По данным министерства здравоохранения, за минувшие сутки в стране было выявлено 3130 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Украине составляет 198 634.
Статистика коронавируса по регионам:
Винницкая обл - 5900 (+116)
Волынская обл - 7632 (+132)
Днепропетровская обл - 5285 (+167)
Донецкая обл - 3016 (+52)
Житомирская обл - 5656 (125)
Закарпатская обл - 9632 (+52)
Запорожская обл - 3663 (+95)
Ивано-Франковская обл - 13335 (+123)
Кировоградская обл - 1074 (+5)
Киев - 21815 (+323)
Киевская обл - 8714 (+143)
Львовская обл - 19784 (+148)
Луганская обл - 974 (+36)
Николаевская обл - 2980 (+105)
Одесская обл - 12876 (+142)
Полтавская обл - 1910 (+66)
Ровенская обл - 12032 (+104)
Сумская обл - 3672 (+123)
Тернопольская обл - 12986 (+123)
Харьковская обл - 17364 (+494)
Херсонская обл - 1049 (+49)
Хмельницкая обл - 5622 (+91)
Черновицкая обл - 14009 (+107)
Черкасская обл - 3694 (+124)
Черниговская обл - 3960 (85)
Накануне сообщалось об очередном антирекорде по коронавирусу в Украине. Тогда в Украине выявили 3 833 новых больных.
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