За прошедшие сутки в Украине вакцинированы 18 561 человек

В помощь к мобильным бригадам по иммунизации подключились пункты прививки, совместными усилиями за минувшие сутки они вакцинировали первой дозой ковид-вакцины 18 561 человека.
Об этом в четверг, 25 марта, сообщает Центр общественного здоровья.
Отмечается, что с начала кампании, которая стартовала 24 февраля, вакцинировали первой дозой 155 586 человек.
Количество прививок, сделанных в регионах за последние сутки:
г. Киев - 1750 прививок;
Винницкая область - 1160 прививок;
Волынская область - 270 прививок;
Днепропетровская область - 1610 прививок;
Донецкая область - 340 прививок;
Житомирская область - 730 прививок;
Закарпатская область - 490 прививок;
Запорожская область - 620 прививок;
Ивано-Франковская область - 784 прививки;
Киевская область - 1290 прививок;
Кировоградская область - 380 прививок;
Луганская область - 280 прививок;
Львовская область - 1030 прививок;
Николаевская область - 690 прививок;
Одесская область - 470 прививок;
Полтавская область - 840 прививок;
Ровенская область - 550 прививок;
Сумская область - 907 прививок;
Тернопольская область - 870 прививок;
Харьковская область - 350 прививок;
Херсонская область - 1000 прививок;
Хмельницкая область - 250 прививок;
Черкасская область - 1000 прививок;
Черновицкая область - 320 прививок;
Черниговская область - 580 прививок.
Отмечается, что с начала кампании, которая стартовала 24 февраля, вакцинировали первой дозой 155 586 человек.
Количество прививок, сделанных в регионах за последние сутки:
г. Киев - 1750 прививок;
Винницкая область - 1160 прививок;
Волынская область - 270 прививок;
Днепропетровская область - 1610 прививок;
Донецкая область - 340 прививок;
Житомирская область - 730 прививок;
Закарпатская область - 490 прививок;
Запорожская область - 620 прививок;
Ивано-Франковская область - 784 прививки;
Киевская область - 1290 прививок;
Кировоградская область - 380 прививок;
Луганская область - 280 прививок;
Львовская область - 1030 прививок;
Николаевская область - 690 прививок;
Одесская область - 470 прививок;
Полтавская область - 840 прививок;
Ровенская область - 550 прививок;
Сумская область - 907 прививок;
Тернопольская область - 870 прививок;
Харьковская область - 350 прививок;
Херсонская область - 1000 прививок;
Хмельницкая область - 250 прививок;
Черкасская область - 1000 прививок;
Черновицкая область - 320 прививок;
Черниговская область - 580 прививок.
Вакцинация проводилась 183 мобильными бригадами по иммунизации и 457 пунктами прививки.
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