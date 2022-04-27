За прошедшие сутки в Украине от коронавируса скончались 27 человек

За минувший понедельник в Украине от осложнений, вызванных коронавирусом скончались 27 человек, смогли побороть вирус - 515. Всего за сутки инфицировался 681 человек.
Об этом сообщает Минздрав во вторник, 27 июля.
В частности, заболели 37 детей и 5 медработников.
Также за прошедшие сутки:
▪️госпитализировано - 266 человек;
▪️летальних случаев - 27;
▪️выздоровело - 515 человек;
▪️совершено тестирований за сутки -
44739 (в частности методом ПЦР -
22330, методом ИФА - 8918)
▪️исследованиями экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 13491.
За все время пандемии в Украине:
🔺заболело - 2249344 лица;
🔺выздоровело - 2184880 человек;
🔺летальних случаев - 52876;
🔺проведено ПЦР-тестов - 11301274.
Случаев / вакцинаций (2 доза):
Киев - 188/6920
Винницкая обл - 9/3401
Волынская обл - 0/802
Днепропетровская обл - 38/5055
Донецкая обл - 57/1938
Житомирская обл - 8/1228
Закарпатская обл - 4/745
Запорожская обл - 34/1752
Ивано-Франковская обл - 6/1233
Киевская обл - 5/3335
Кировоградская обл - 1/702
Луганская обл - 41/871
Львовская обл - 25/1965
Николаевская обл - 22/2338
Одесская обл - 68/2202
Полтавская обл - 14/952
Ровенская обл - 7/1318
Сумская обл - 16/1086
Тернопольская обл - 0/1107
Харьковская обл - 42/2860
Херсонская обл - 34/916
Хмельницкая обл - 23/1517
Черкасская обл - 16/1710
Черновицкая обл-9/916
Черниговская обл - 14/1175
В частности, заболели 37 детей и 5 медработников.
Также за прошедшие сутки:
▪️госпитализировано - 266 человек;
▪️летальних случаев - 27;
▪️выздоровело - 515 человек;
▪️совершено тестирований за сутки -
44739 (в частности методом ПЦР -
22330, методом ИФА - 8918)
▪️исследованиями экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 13491.
За все время пандемии в Украине:
🔺заболело - 2249344 лица;
🔺выздоровело - 2184880 человек;
🔺летальних случаев - 52876;
🔺проведено ПЦР-тестов - 11301274.
Случаев / вакцинаций (2 доза):
Киев - 188/6920
Винницкая обл - 9/3401
Волынская обл - 0/802
Днепропетровская обл - 38/5055
Донецкая обл - 57/1938
Житомирская обл - 8/1228
Закарпатская обл - 4/745
Запорожская обл - 34/1752
Ивано-Франковская обл - 6/1233
Киевская обл - 5/3335
Кировоградская обл - 1/702
Луганская обл - 41/871
Львовская обл - 25/1965
Николаевская обл - 22/2338
Одесская обл - 68/2202
Полтавская обл - 14/952
Ровенская обл - 7/1318
Сумская обл - 16/1086
Тернопольская обл - 0/1107
Харьковская обл - 42/2860
Херсонская обл - 34/916
Хмельницкая обл - 23/1517
Черкасская обл - 16/1710
Черновицкая обл-9/916
Черниговская обл - 14/1175
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