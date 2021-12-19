За прошедшие сутки в Киеве преодолели вирус более 2,5 тыс. человек

08:50 02 Декабрь Киев, Украина

За сутки 1 декабря, в Киеве коронавирус подтвержден у 1418 человек. Это на 174 случая меньше, чем за предыдущий день (за сутки 30 ноября было зафиксировано 1592 случая Covid-19). Всего с начала эпидемии заболели Covid-19 более 301 тыс. человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



С начала эпидемии в Киеве от коронавируса:



выздоровели более 259 тыс. человек (за сутки 1 декабря – 2558)

умерли более 7,5 тыс. человек (за сутки – 27)



В Киевской области с начала эпидемии зафиксировано более 174 тыс. случаев заболевания Covid-19. За сутки обнаружено 640 больных.



С начала эпидемии в Киевской области:



выздоровели от коронавируса более 151 тыс. человек (за сутки 1 декабря – 938)

умерли 4,2 тыс. человек (за сутки – 36).



1 декабря в Украине медики зафиксировали почти 13 тыс. новых случаев Covid-19, с начала пандемии выявлено более 3,4 млн. случаев Covid-19.